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8月電費臉綠了！苦主超多傻眼：用電暴增、帳單破1.8萬

上個月電費6千多有在懷疑，也請抄表人員來複查了說沒問題，今天電費帳單來，居然高達1萬8千多

▲近日有大批苦主在社群討論這期電費爆炸貴，帳單收到非常傻眼，不僅用電度數暴增、電費更是暴漲到破萬元。（圖／NOWNEWS資料照）

夏季電費上路「關鍵看你用電度」！老舊電器電費真的會爆炸

非夏季用電量一個月大約是160度，但夏季7月、8月全部飆漲到450度至500度之間，老舊電器真的很恐怖。

▲實際巡視一圈，許多苦主的暑假用電量都暴增非常多，有人多600度甚至有人比上期多出1000度，先檢查自家的電器是否真的太過老舊，尤其是冷氣部分也很重要。（圖/Threads）

那麼501度至700度你一度電會變成5.14元、701度至800度一度電是6.44元，該期帳單就會暴增1672元，直接就是翻倍漲了！更別說萬一你使用的是老舊冷氣，3倍、4倍電費都不無可能。

電費真的有暴漲嗎？真實住家帳單、用電習慣對比

她秀出自己7月2日至9月1日統計的數字，總用電度為1218度，電費為3901元；而上一期他計算區間則是4月29日至7月1日，總用電度數為1044度，電費為2816元，兩者相差1085元

▲記者實際採訪一般住戶張小姐，她透露自己夏季電費跟非夏季電費只增加1100元左右，因為冷氣吹比較多，認為價格上很合理。（圖/張小姐提供）

張小姐也認為：「不是吹到老舊的冷氣就是真的電表有問題，應該要打電話去台電問看看。」

電費突然暴增是怎麼回事？近日突然有大批網友在社群上分享，表示自己暑假這一期電費大暴漲，有人過去原本電費只要6000元結果飆漲到1.8萬，也有人明明用電習慣不變，用電度數卻暴增1000度都有，社群上出現大量苦主，直呼：「這個電費真的想集體報警欸！」不過《NOWNEWS》實際詢問家用台電計價友人，夏季電費只有增加約1100元左右，屬於正常範圍。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「有人家裡電費突然暴增的嗎.....，重點是所有用電習慣根本沒有變啊！」沒想到貼文一出，留言區爆出大量苦主「原來大家都有一樣的問題，這期比上期多了1000度」、、「台電要出來解釋吧，怎麼可能這麼多人電費暴漲啊！」記者實際巡視留言一圈之後，發現有許多人的用電度數跟上一期比較真的差距比較多，推測原因跟今年夏天非常熱，不少人的冷氣應該都是不間斷永遠打開的狀態，除非你夏天不開冷氣，而當你家的冷氣非常老舊的話，用電度真的會超乎你的想像，以記者自己來說，租屋處因為是老舊的定頻老氣，而台電因為有實施6至9月「夏季電費」的制度，一般住宅採取的是「累進制度」，當你夏天打開冷氣狂吹，用電度達到一個數字後電費當然就會更貴，例如你原本非夏季用電度一個住家是500度，一期電費大約是1400元，到了夏季因為開冷氣上升到800度，《NOWNEWS》記者實際採訪也是一般住宅住戶的張小姐，，漲幅沒有想像中那麼誇張。張小姐透露自家一級變頻冷氣暑假期間每週4天都是24小時打開，除非出門否則不會關，晚上睡覺開25度到自然醒，家中除濕機也是24小時都開啟，對於夏季電費有長時間吹冷氣只增加1100左右非常可以接受。看到很多人電費突然暴漲，若民眾懷疑並非單純用電增加，而是「電表故障」或「被竊電」等因素，台電建議，可先觀察電表運轉情況，或將家中總開關關閉，確認電表是否仍持續運轉，藉此初步排查；若仍無法判斷，則可直接聯繫台電服務單位，安排人員進一步勘驗電表。