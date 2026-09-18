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2026年名古屋亞洲運動會明（19）日即將正式開幕，中華代表團今（18）日就先傳出捷報。作為中華隊亞運獎牌庫的軟式網球代表隊，男、女子團體賽雙雙於分組賽以一點未失的完美姿態順利出線、挺進4強。由於賽事不另設銅牌戰，兩隊已確定為中華代表團保底兩面銅牌，成為本屆亞運台灣首支確定有獎牌入袋的代表隊。不過這並非軟網隊最終目標，代表隊將於20日全力衝刺，力拚將獎牌升級成金牌。本屆亞運軟網女團共8隊參賽，分為兩組爭取前兩名晉級資格。由黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷搭配新血江旻育、周宴甄組成的中華女團，今日在分組賽前兩戰展現壓倒性實力，分別以3：0完勝泰國與蒙古，提前鎖定4強門票，並確定為台灣拿下本屆亞運第一面獎牌。男子團體賽則有13隊角逐，分為3組進行分組賽。中華男團延續上屆班底，由陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘組成，今日在C組賽事中表現同樣出色，先後面對蒙古、印度與寮國皆以3：0橫掃對手，以分組第一且一點未失的優異戰績直接搶下4強席次，與女團一同保底銅牌。軟式網球自1994年廣島亞運列入正式項目以來，中華隊屆屆皆有獎牌落袋，隊史已累積8金13銀18銅、共39面獎牌。上屆杭州亞運中華隊雖帶回3銀2銅佳績，但三度殺入決賽皆遺憾「銀恨」，最近一次摘金已是2018年雅加達亞運。本屆轉戰名古屋，軟網代表隊除參戰團體賽外，也將角逐單打、雙打及混雙項目。男、女團體賽將於20日迎來關鍵4強戰與決賽、力拚搶下金牌。