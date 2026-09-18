遊戲大廠SEGA／ATLUS，在今年的東京電玩展（TGS 2026）打造創下歷屆最大規模的展區！現場重磅展出黑暗風格新作《異於天堂》、經典重製遊戲《女神異聞錄 4 Revival》及《瘋狂計程車：極速環遊》等多款焦點遊戲，並設置特別劇場、互動拍照區與發放豐富限量贈品。
TGS 2026 9月17日到9月21日於日本幕張展覽館舉辦，遊戲大廠SEGA／ATLUS在本屆帶來史上最大規模的展出攤位，提供《異於天堂》、《女神異聞錄 4 Revival》、《瘋狂計程車：極速環遊》等多款遊戲試玩、贈品、周邊商品等。
黑暗戲劇風新作《異於天堂》
《異於天堂》以寫實黑暗的都市風格成為展區核心焦點，展位設置了巨大主視覺牆，左側播放大阪街景與人群，右側則是以銳利眼神直視前方的角色面孔與「FACE DOWN FATE」等標語。展區提供試玩、特別劇場與漫遊式展區，現場發放《異於天堂》原創團扇、類比搖桿套，體驗後可再獲得頸掛帶。《異於天堂》預計在2027年1月15日發售。
經典RPG重製《女神異聞錄 4 Revival》
受到不少玩家喜愛的《女神異聞錄 4 Revival》（P4R）在展區提供遊戲試玩與多項互動內容，像是「實體人格面具召喚體驗拍攝」以及「化身小熊拍照區」，吸引眾多玩家排隊體驗，現場發放《P4R》《暗喻幻想》大型購物袋、《P4R》主角紙眼鏡、《P4R》寶特瓶扣環、水、《P4R》《暗喻幻想》原創貼紙組。《女神異聞錄 4 Revival》預計於2027年2月18日發售。
街頭速度感復刻《瘋狂計程車：極速環遊》
《瘋狂計程車：極速環遊》展區以鮮明黃色背景與黑白漫畫風格出租車牆面呈現，保留了系列標誌性的瘋狂駕駛、誇張路線與街頭音樂風格。現場除了提供多平台試玩外，還特別設置了街機風方向盤控制器機台與「德沃拉達・雅爵克」拍照區，體驗遊戲可獲得計程車頂燈遮陽帽、系列 LOGO 貼紙、角色貼紙與鈔票風便條本等。《瘋狂計程車：極速環遊》預計於2027年發售。
全新遊戲相關周邊 TGS開賣
除了舞台與遊戲試玩外，SEGA／ATLUS於幕張展覽館Hall 11設立了商品販售區。現場販售多款TGS 2026全新周邊，包括《異於天堂》主視覺T恤、SEGA Cooro《人中之龍》玩偶（春日一番、韓俊基、趙天佑）、《P4R》燙金壓克力板、朱尼斯圍裙、《索尼克》郵差包及《SONIC PICO PARK》刺繡T恤等周邊商品。
SEGA／ATLUS東京電玩展特設網站：https://www.atlus.co.jp/
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《異於天堂》以寫實黑暗的都市風格成為展區核心焦點，展位設置了巨大主視覺牆，左側播放大阪街景與人群，右側則是以銳利眼神直視前方的角色面孔與「FACE DOWN FATE」等標語。展區提供試玩、特別劇場與漫遊式展區，現場發放《異於天堂》原創團扇、類比搖桿套，體驗後可再獲得頸掛帶。《異於天堂》預計在2027年1月15日發售。
受到不少玩家喜愛的《女神異聞錄 4 Revival》（P4R）在展區提供遊戲試玩與多項互動內容，像是「實體人格面具召喚體驗拍攝」以及「化身小熊拍照區」，吸引眾多玩家排隊體驗，現場發放《P4R》《暗喻幻想》大型購物袋、《P4R》主角紙眼鏡、《P4R》寶特瓶扣環、水、《P4R》《暗喻幻想》原創貼紙組。《女神異聞錄 4 Revival》預計於2027年2月18日發售。
《瘋狂計程車：極速環遊》展區以鮮明黃色背景與黑白漫畫風格出租車牆面呈現，保留了系列標誌性的瘋狂駕駛、誇張路線與街頭音樂風格。現場除了提供多平台試玩外，還特別設置了街機風方向盤控制器機台與「德沃拉達・雅爵克」拍照區，體驗遊戲可獲得計程車頂燈遮陽帽、系列 LOGO 貼紙、角色貼紙與鈔票風便條本等。《瘋狂計程車：極速環遊》預計於2027年發售。
除了舞台與遊戲試玩外，SEGA／ATLUS於幕張展覽館Hall 11設立了商品販售區。現場販售多款TGS 2026全新周邊，包括《異於天堂》主視覺T恤、SEGA Cooro《人中之龍》玩偶（春日一番、韓俊基、趙天佑）、《P4R》燙金壓克力板、朱尼斯圍裙、《索尼克》郵差包及《SONIC PICO PARK》刺繡T恤等周邊商品。
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