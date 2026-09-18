中華女籃在今（18）日對陣蒙古隊的比賽中，雖然前三節雙方陷入激烈拉鋸，一度面臨落後危機，但在關鍵的第四節，中華女籃展現強大團隊戰力，一口氣打出逆轉攻勢，最終以76：67力克蒙古隊，順利奪下勝利。這也是新任日本籍教練前田顯藏帶隊在亞運拿下的首場勝利。
前三節陷苦戰 彭曉彤關鍵罰球追平
本場比賽前三節戰況膠著。在第三節末段，中華隊一度處於落後，但靠著彭詩晴與彭曉彤輪流切入取分緊咬比數。第三節讀秒階段，彭曉彤兩度站上罰球線皆穩穩罰進，並靠著林文佑在壓哨前投進的三分球，讓中華隊帶著59：56的微幅領先進入決勝節。
本場比賽中華隊後場雙槍表現最為出色。彭詩晴全場攻下最高15分並傳出4次助攻；彭曉彤也有14分進帳，不僅6投4中命中率極高，還在罰球線上6罰全中。禁區大將林蝶更是彈無虛發，全場4次出手全數命中，拿下10分並鞏固了禁區防線。射手黃鈴娟也挹注了3記三分球，貢獻9分。
第四節穩定戰局 穩紮穩打拉開比分鎖定勝局
比賽進入第四節，中華隊越打越順手。彭詩晴頻頻撕裂對手防線得手，林蝶也在禁區持續取分。儘管蒙古隊主力羅賓森（Amari Robinson）在末節試圖強攻禁區（全場攻下25分），但中華隊靠著優異的團隊防守與穩定的罰球命中率，始終保持著領先優勢。
終場前，中華隊多點開花，彭詩晴與林蝶接連在禁區與中距離得手，將分差逐步擴大。最終中華女籃頂住蒙古隊的反撲，以76：67的比分收下這場得來不易的勝利。
中華女籃VS蒙古得分數據一覽
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本場比賽前三節戰況膠著。在第三節末段，中華隊一度處於落後，但靠著彭詩晴與彭曉彤輪流切入取分緊咬比數。第三節讀秒階段，彭曉彤兩度站上罰球線皆穩穩罰進，並靠著林文佑在壓哨前投進的三分球，讓中華隊帶著59：56的微幅領先進入決勝節。
本場比賽中華隊後場雙槍表現最為出色。彭詩晴全場攻下最高15分並傳出4次助攻；彭曉彤也有14分進帳，不僅6投4中命中率極高，還在罰球線上6罰全中。禁區大將林蝶更是彈無虛發，全場4次出手全數命中，拿下10分並鞏固了禁區防線。射手黃鈴娟也挹注了3記三分球，貢獻9分。
第四節穩定戰局 穩紮穩打拉開比分鎖定勝局
比賽進入第四節，中華隊越打越順手。彭詩晴頻頻撕裂對手防線得手，林蝶也在禁區持續取分。儘管蒙古隊主力羅賓森（Amari Robinson）在末節試圖強攻禁區（全場攻下25分），但中華隊靠著優異的團隊防守與穩定的罰球命中率，始終保持著領先優勢。
終場前，中華隊多點開花，彭詩晴與林蝶接連在禁區與中距離得手，將分差逐步擴大。最終中華女籃頂住蒙古隊的反撲，以76：67的比分收下這場得來不易的勝利。
中華女籃VS蒙古得分數據一覽
|背號
|球員
|位置
|得分
|23
|彭詩晴
|後衛
|15
|55
|彭曉彤
|後衛
|14
|27
|林蝶
|大前鋒
|10
|17
|黃鈴娟
|前鋒
|9
|4
|陳晏宇
|後衛
|8
|10
|韓雅恩
|前鋒
|7
|22
|林育庭
|前鋒
|6
|9
|林文佑
|前鋒
|5
|12
|黃湘婷
|中鋒
|2
|7
|劉惠茹
|後衛
|0
|11
|蕭豫玟
|中鋒
|0
|13
|鄭伊秀
|中鋒
|0
|總計
|76
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