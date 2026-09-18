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中華女籃VS蒙古得分數據一覽

背號 球員 位置 得分 23 彭詩晴 後衛 15 55 彭曉彤 後衛 14 27 林蝶 大前鋒 10 17 黃鈴娟 前鋒 9 4 陳晏宇 後衛 8 10 韓雅恩 前鋒 7 22 林育庭 前鋒 6 9 林文佑 前鋒 5 12 黃湘婷 中鋒 2 7 劉惠茹 後衛 0 11 蕭豫玟 中鋒 0 13 鄭伊秀 中鋒 0 總計 76

中華女籃在今（18）日對陣蒙古隊的比賽中，雖然前三節雙方陷入激烈拉鋸，一度面臨落後危機，但在關鍵的第四節，中華女籃展現強大團隊戰力，一口氣打出逆轉攻勢，最終以76：67力克蒙古隊，順利奪下勝利。這也是新任日本籍教練前田顯藏帶隊在亞運拿下的首場勝利。本場比賽前三節戰況膠著。在第三節末段，中華隊一度處於落後，但靠著彭詩晴與彭曉彤輪流切入取分緊咬比數。第三節讀秒階段，彭曉彤兩度站上罰球線皆穩穩罰進，並靠著林文佑在壓哨前投進的三分球，讓中華隊帶著59：56的微幅領先進入決勝節。本場比賽中華隊後場雙槍表現最為出色。彭詩晴全場攻下最高15分並傳出4次助攻；彭曉彤也有14分進帳，不僅6投4中命中率極高，還在罰球線上6罰全中。禁區大將林蝶更是彈無虛發，全場4次出手全數命中，拿下10分並鞏固了禁區防線。射手黃鈴娟也挹注了3記三分球，貢獻9分。比賽進入第四節，中華隊越打越順手。彭詩晴頻頻撕裂對手防線得手，林蝶也在禁區持續取分。儘管蒙古隊主力羅賓森（Amari Robinson）在末節試圖強攻禁區（全場攻下25分），但中華隊靠著優異的團隊防守與穩定的罰球命中率，始終保持著領先優勢。終場前，中華隊多點開花，彭詩晴與林蝶接連在禁區與中距離得手，將分差逐步擴大。最終中華女籃頂住蒙古隊的反撲，以76：67的比分收下這場得來不易的勝利。