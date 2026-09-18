中華女籃在今（18）日對陣蒙古隊的比賽中，雖然前三節雙方陷入激烈拉鋸，一度面臨落後危機，但在關鍵的第四節，中華女籃展現強大團隊戰力，一口氣打出逆轉攻勢，最終以76：67力克蒙古隊，順利奪下勝利。這也是新任日本籍教練前田顯藏帶隊在亞運拿下的首場勝利。

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前三節陷苦戰　彭曉彤關鍵罰球追平

本場比賽前三節戰況膠著。在第三節末段，中華隊一度處於落後，但靠著彭詩晴與彭曉彤輪流切入取分緊咬比數。第三節讀秒階段，彭曉彤兩度站上罰球線皆穩穩罰進，並靠著林文佑在壓哨前投進的三分球，讓中華隊帶著59：56的微幅領先進入決勝節。

本場比賽中華隊後場雙槍表現最為出色。彭詩晴全場攻下最高15分並傳出4次助攻；彭曉彤也有14分進帳，不僅6投4中命中率極高，還在罰球線上6罰全中。禁區大將林蝶更是彈無虛發，全場4次出手全數命中，拿下10分並鞏固了禁區防線。射手黃鈴娟也挹注了3記三分球，貢獻9分。

第四節穩定戰局　穩紮穩打拉開比分鎖定勝局

比賽進入第四節，中華隊越打越順手。彭詩晴頻頻撕裂對手防線得手，林蝶也在禁區持續取分。儘管蒙古隊主力羅賓森（Amari Robinson）在末節試圖強攻禁區（全場攻下25分），但中華隊靠著優異的團隊防守與穩定的罰球命中率，始終保持著領先優勢。

終場前，中華隊多點開花，彭詩晴與林蝶接連在禁區與中距離得手，將分差逐步擴大。最終中華女籃頂住蒙古隊的反撲，以76：67的比分收下這場得來不易的勝利。

中華女籃VS蒙古得分數據一覽

背號 球員 位置 得分
23 彭詩晴 後衛 15
55 彭曉彤 後衛 14
27 林蝶 大前鋒 10
17 黃鈴娟 前鋒 9
4 陳晏宇 後衛 8
10 韓雅恩 前鋒 7
22 林育庭 前鋒 6
9 林文佑 前鋒 5
12 黃湘婷 中鋒 2
7 劉惠茹 後衛 0
11 蕭豫玟 中鋒 0
13 鄭伊秀 中鋒 0
總計     76

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...