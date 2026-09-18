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美股科技、半導體股強彈點火，台股今（18）日多頭全面回歸，加權指數開高走高，終場大漲892.75點，收在47,180.75點，漲幅1.93%，成功收復47,000點整數關卡；櫃買指數更強勢，終場大漲3.64%，收412.68點。上市成交金額衝上1兆750.65億元，市場資金明顯回流電子、半導體及高價股，台積電、聯電、聯發科、記憶體與AI高價股同步走強。美股主要指數週四全面反彈，加上國際油價連續第二個交易日走低、美債殖利率同步回落，市場對通膨及聯準會（Fed）升息的憂慮稍微降溫，科技與半導體股成為美股反攻主力。其中，那斯達克指數上漲1.69%，費城半導體指數更勁揚3.14%，激勵台股今日買盤明顯升溫，加權指數一路走高，終場大漲892.75點，收47,180.75點，漲幅1.93%，重新站回47,000點之上。台積電（2330）仍是今日大盤上攻的重要推手，終場上漲35元，收2,460元，漲幅1.44%。從成交金額排行觀察，資金明顯往大型電子及半導體股集中。聯電（2303）收156元，大漲8.5元，漲幅5.76%；聯發科（2454）收4,710元，上漲210元，漲幅4.67%。記憶體族群同樣成為盤面人氣焦點，南亞科（2408）收525元，大漲37元，漲幅7.58%；華邦電（2344）收179.5元，上漲9.5元，漲幅5.59%，族群買氣明顯升溫。除了權值股外，高價電子股今日也全面走強，穩懋（3105）收500元，大漲29元，漲幅6.16%；台達電（2308）收1,735元，上漲50元，漲幅2.97%；鴻勁（7769）收6,540元，大漲405元，漲幅6.60%；世芯-KY（3661）收3,540元，上漲245元，漲幅7.44%。創意（3443）更直接亮燈漲停，收7,150元，大漲650元，漲幅10%，顯示今日市場風險偏好明顯回升，資金不僅集中權值股，也進一步擴散至高價成長股。從盤面結構來看，今日台股並非只有台積電領軍撐盤，櫃買指數終場大漲3.64%，收412.68點，聯電、聯發科、南亞科、華邦電及多檔高價股同步走強，顯示資金擴散範圍相當廣。上市成交金額達1兆750.65億元，若加計上櫃市場，上市、上櫃成交金額合計超過1.34兆元，市場交易熱度明顯升高。整體而言，今日台股在美股科技、半導體股強彈帶動下，權值股、高價股及中小型股同步走強，加權指數大漲近900點並重新站回47,000點。不過，在指數急漲、成交量同步放大的情況下，後續市場能否延續今日的量能與資金熱度，將成為短線盤勢觀察重點。