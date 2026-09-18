黑洞吞掉恆星後，竟還可能隔上幾年再「打嗝」？最新研究發現，黑洞撕碎恆星後，除了吞噬部分物質，還會把其餘物質以高速噴流拋回宇宙，但這些噴流有時並非立即出現，而是在數百到數千天後才突然爆發，天文學家如今找到一項規律，有望解開這個延遲噴流之謎。
根據《衛報》報導，這項研究由澳洲科廷大學（Curtin University in Western Australia）的天文物理學家古德溫（Adelle J. Goodwin）、美國普林斯頓高等研究院（Institute for Advanced Study）的慕梅尼（Andrew Mummery）共同主導，成果本月17日刊登於《自然天文學》期刊上。
透過分析20起「潮汐瓦解事件」（恆星靠近超大質量黑洞後，被強大重力拉扯、撕碎），研究團隊發現，恆星被撕碎後，並不代表所有物質都會掉進黑洞，大約只有一半最終可能被黑洞吞噬，其餘物質則可能形成高速噴流與外流物，向外延伸到極遠距離，甚至影響整個星系，研究人員把這種現象形容為黑洞的「打嗝」。
問題在於，這個「嗝」到底什麼時候會打？有些噴流在恆星遭撕碎後不久就出現，有些卻要等上1年、3年甚至5年。研究團隊進一步從20起事件中，挑出10起觀測資料較完整的案例，結合光學、紫外線、X射線及射電望遠鏡觀測，長期追蹤這些黑洞事件的變化，發現黑洞的噴流似乎有2個主要階段。
報導指出，第一階段發生在黑洞以極高速度吞噬物質時，第二階段則出現在數百乃至數千天後，等到黑洞的吸積率下降至「愛丁頓極限」（Eddington limit）約2%時，會再次發射強大噴流，而這個2%的臨界點，過去在質量約為太陽10至50倍的恆星級黑洞中，也曾被觀察到。
這意味著，不論黑洞大小相差多麼懸殊，可能都遵循著相同的噴流形成規律。研究人員表示，這項發現不只解釋了黑洞為何會隔很久才突然「打嗝」，也可能讓天文學家更準確預測噴流出現的時間，提前安排射電望遠鏡等設備，追蹤這些罕見的宇宙事件。
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透過分析20起「潮汐瓦解事件」（恆星靠近超大質量黑洞後，被強大重力拉扯、撕碎），研究團隊發現，恆星被撕碎後，並不代表所有物質都會掉進黑洞，大約只有一半最終可能被黑洞吞噬，其餘物質則可能形成高速噴流與外流物，向外延伸到極遠距離，甚至影響整個星系，研究人員把這種現象形容為黑洞的「打嗝」。
問題在於，這個「嗝」到底什麼時候會打？有些噴流在恆星遭撕碎後不久就出現，有些卻要等上1年、3年甚至5年。研究團隊進一步從20起事件中，挑出10起觀測資料較完整的案例，結合光學、紫外線、X射線及射電望遠鏡觀測，長期追蹤這些黑洞事件的變化，發現黑洞的噴流似乎有2個主要階段。
報導指出，第一階段發生在黑洞以極高速度吞噬物質時，第二階段則出現在數百乃至數千天後，等到黑洞的吸積率下降至「愛丁頓極限」（Eddington limit）約2%時，會再次發射強大噴流，而這個2%的臨界點，過去在質量約為太陽10至50倍的恆星級黑洞中，也曾被觀察到。
這意味著，不論黑洞大小相差多麼懸殊，可能都遵循著相同的噴流形成規律。研究人員表示，這項發現不只解釋了黑洞為何會隔很久才突然「打嗝」，也可能讓天文學家更準確預測噴流出現的時間，提前安排射電望遠鏡等設備，追蹤這些罕見的宇宙事件。