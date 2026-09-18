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撥補台電、中油 許舒博：朝野應該支持

韓國推動SMR 許舒博：台灣為什麼還在原地踏步？

經濟部今（18）日下午召開電價費率審議會，決定今年10月至明年3月電價。中華民國全國商業總會理事長許舒博會前受訪表示，不支持電價全面凍漲，認為遲早要面對，主張應該朝向用電大、出口多的高科技產業調整電價，同時呼籲朝野不要阻擋台電、中油撥補預算，提醒今年是選舉年，選民的眼睛是雪亮的目前平均電價為每度3.7823元，今年3月審議時出現凍漲。外界評估，考量到民生物價及產業用電情況，這次有相當機會採取民生用電凍漲、產業用電則有調漲空間，或是針對用電量大的AI資料中心調漲價格。許舒博表示，台灣外貿有8成屬於高科技產業，而傳統產業、服務業還沒有原來旺盛，因此自己主張民生用電、中小企及傳產能夠持續凍漲；高科技產業可以適度調整，因為從整體獲利面來看，高科技產業若調高電費，對他們本身影響不大，但對民生影響更大。至於是否支持全面凍漲？他說，不理解全面凍漲理由是什麼，認為對出口成績非常優異、用電幅度大的高科技產業應該討論怎麼適度調整，而不是所謂的全面凍漲，「這個我是不大贊成」，認為早晚必須要解決。對於是否可能等到撥補預算通過，或是等到選後再來開電價審議會臨時會調漲？他表示，不希望這麼做，「那選民的眼睛是雪亮的，經常說選前一個樣，選後一個樣」，那選民會自己有一個辦法。另外，他也提到，政府想要普發1萬元，認為是不是可以把部分稅收，用來補貼台電跟中油，因應伊朗戰爭以來，國際能源價格上漲及國營事業永續經營。他進一步呼籲朝野各黨關心民生經濟，「只要行政院提出來要撥補給台電跟中油因應整個國際局勢的變化的部分，我希望朝野各黨都能夠予以支持，讓這個預算順利過關」，不要再加諸民眾身上。他表示，已經與工商界理事長溝通，會找時間由商總召集各工商協會理事長向朝野來呼籲，由企業界來發動理性看待預算，強調今年又是選舉年，「我相信選民也會告訴所有的這些民意代表，什麼是對的方向」，選民也會告訴候選人，心聲是什麼。許舒博也補充，政府應該要討論多層能源，舉例韓國大力推動核能，小型模組化反應爐（SMR）已經完成第一階段核准，接下來就要進入安全測試，台灣比韓國更沒有能源，別人都願意做新能源，為什麼台灣還在原地踏步？