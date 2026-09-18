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魏平政與王惠美同場未同框 籲莫未審先判

彰化縣議長謝典霖與父親謝新隆於選前71天遭羈押禁見，謝母、前立委鄭汝芬以100萬元交保並限制住居。彰化縣長王惠美今（18）日在鹿港主持通學步道啟用典禮，國民黨下屆縣長參選人魏平政也出席同場活動。謝典霖先前曾批評王惠美輔選不力，王惠美被問及謝家司法風暴恐對選情造成何種衝擊時，僅簡短回應「尊重司法」4個字。謝典霖今年6月23日為競選下屆溪湖鎮長的表姑陳貞妃，在彰化縣議會席開10餘桌，遭檢舉疑似動用公帑輔選。彰化地院昨（17）日晚間召開羈押庭，裁定謝典霖、謝新隆羈押禁見，鄭汝芬則以100萬元交保並限制住居。謝家將針對羈押裁定提出抗告；檢方也正評估是否針對鄭汝芬交保裁定提出抗告。謝典霖過去曾公開表示，縣長王惠美是彰化縣年底選戰中最關鍵的輔選人物，但投入輔選的力道卻「沒有那麼強勁」。如今謝典霖父子在選前71天遭羈押禁見，不僅議長選情受到關注，也可能牽動魏平政的縣長選戰。王惠美上午出席「文開國小校園周邊道路改善工程啟用典禮」後，被問及相關影響，僅以「尊重司法」4字回應。魏平政也出席同場活動，但未與王惠美同框。他透過競選總部表示尊重司法程序，並呼籲外界給予謝家應有的尊重，勿在司法審理結果出爐前未審先判。