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可變光圈玩法更多 F4小光圈能拍出星芒

▲iPhone 18 Pro加入可變光圈。（圖／記者周淑萍攝）

新增柔膚濾鏡 自拍效果更加自然

續航有望撐一天半 Pro Max重量略增

▲ iPhone18 Pro提供勃艮第紅、黑色、銀色、冰川藍共四色。（圖／記者葉政勳攝)

A20 Pro搭配更大均溫板 遊戲、拍攝不易燙手

至於哪些人適合換機？

蘋果iPhone 18 Pro系列今（18）正式開賣，新機是否值得升級？科技YouTuber Tim哥認為，這一代外觀除了配色以外，整體外觀變化不大，但加入可變光圈、柔膚濾鏡、電池續航及散熱表現都有明顯提升；不過，他建議iPhone 17 Pro用戶可以再等一年，使用iPhone 16系列或更早機型的果粉，換機感受會比較明顯。Tim哥認為，iPhone 18 Pro最有感的升級之一就是可變光圈，白天在陽光充足的環境下，將光圈縮至F4，拍攝太陽、燈泡或聖誕樹燈飾時，可以呈現漂亮的星芒效果，拍攝多人合照也相當實用。到了夜間，則可使用F1.4大光圈增加進光量，改善低光源環境下的拍攝表現，讓夜景照片更明亮，也能保留現場氣氛。另一項升級是全新的柔膚濾鏡，Tim哥表示，蘋果過去較少強調美顏效果，這次加入柔膚功能後，他實際詢問多名女性使用者，多數人都認為修飾效果自然、不會過度美化，對喜歡自拍的用戶來說相當加分。電量部分，Tim哥實測使用Pro Max一整天都沒有使用行動電源，隔天早上仍剩下約22%電量，依照使用強度不同，有機會維持約一天半的續航。不過，iPhone 18 Pro Max因電池與續航升級，拿在手上的重量也稍微增加。Tim哥認為，機身變重算是小缺點，但對重視續航的用戶而言，仍在可以接受的範圍。效能方面，iPhone 18 Pro搭載A20 Pro處理器，無論玩遊戲或在大太陽下長時間拍攝，操作都相當流暢。這一代VC均溫板面積也比上一代更大，散熱表現進一步改善，長時間使用時不容易出現明顯燙手感。Tim哥建議，iPhone 17 Pro用戶可以再等一年，除非特別喜歡iPhone 18 Pro的新配色或外觀；若目前使用iPhone 16系列或更早機型，換機後在相機、續航、效能及散熱方面，都會感受到更明顯的升級。