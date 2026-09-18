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台北民生社區飄香逾 40 年的老字號「萊客潤餅捲」驚傳無預警全數熄燈！該店曾因輝達執行長黃仁勳豪氣下單 1380 份分享給觀眾而聲名大噪。如今松山新東街總店停業，招牌「巨無霸潤餅」正式成為絕響，隔壁相鄰 40 年的名店「蕭家牛雜湯」也發文證實。創始老闆無奈透露，是吹熄燈號的主因。發跡於松山區新東街的「萊客潤餅捲」一路傳承至第三代，是當地深具代表性的傳統小吃。輝達執行長黃仁勳先前返台時，曾大氣向該店內湖分店預訂 1380 份潤餅直送活動現場分享給觀眾，讓這間排隊名店登上熱搜。不料如今不僅在地民眾買不到，連隔壁相鄰 40 年的在地老字號「蕭家牛雜湯」也在臉書社群不捨發文，證實萊客潤餅已正式劃下句點。萊客潤餅捲以現做薄透又有韌性的手作餅皮著稱，包裹著軟嫩多汁的肉餡與份量十足的爽脆蔬菜，憑藉著「巨無霸」等級的超大飽足感累積無數忠實鐵粉。全盛時期全台加盟與直營分店一度突破 20 家，近年受各項營運成本上漲壓力逐漸縮減規模，最終退守至新東街創始總店，如今連總店也吹熄燈號，讓許多老饕直呼非常遺憾。創始人林老闆透露，近年餐飲業面臨嚴峻的缺工問題，人力極難招聘。加上店內使用的獨門糖粉配方等備料手續極繁瑣，天未亮就得起早準備，隨著年歲漸高、體力日漸不堪重負，雖然期間多次試圖尋找有心人接手傳承技術，卻遲遲無人願意接棒。在苦無人手且體力難以負荷的雙重打擊下，最終只能無奈選擇結束營業。