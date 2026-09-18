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▲文廷（後排中）先前與團員們一起觀看新歌MV。（圖／Ozone YT）

男團Ozone全新單曲〈Self!shhh〉日前在成軍四週年FANCON上首次公開，MV上線後掀起粉絲熱議，團員首次挑戰煙燻妝，展現不同以往的魅力，佳辰笑說：「那時候是農曆7月，以為見到阿飄，哈哈哈！」提到拍攝MV過程，Ozone從半夜跳到天亮，由於現場灰塵多加上酷熱流汗，成員煥鈞臉上竟冒出一顆顆密密麻麻的小紅疹，不僅嚇到所有人，煥鈞也火速就醫。值得一提的是，近日捲入感情風波的文廷，公司日前也宣布他將暫停新歌宣傳。〈Self!shhh〉是Ozone全新的里程碑，MV上線後讓粉絲們直呼：「好喜歡這種風格的Ozone，四年了，都長大了！」、「每個造型都好好看。」其中一套造型是全員第一次挑戰煙燻眼妝，再搭上神秘黑的皮衣水手領造型，展現完全不同以往的危險系魅力。提及MV拍攝過程，祖安坦言在化妝前有點擔心難駕馭，但看到成果後直說真是一大突破，團員們在化好妝前都非常期待見到彼此，子翔笑說：「初看到對方時，真的有點嚇到，要適應一下彼此的改變，但整個造型搭配上去，就覺得很好看！」只是頂著煙燻眼妝，半夜走在昏暗的拍攝地，佳辰走到轉角差點撞上哲言，被嚇了一跳的他打趣說：「剛好那時候是農曆7月，以為見到阿飄，哈哈哈！」不過拍攝現場完全沒有冷氣，Ozone在夏日炎熱的晚上換上西裝和有厚度的全身皮革造型，不斷挑戰高難度「上鉤舞」，熱到全員揮汗如雨，為了拍攝出最佳效果，他們一遍又一遍地跳，從半夜跳到天亮，跳到全身溼透也沒有一句抱怨，十分敬業。然而煥鈞的臉上竟冒出一顆顆密密麻麻小紅疹，蔓延到脖子，嚇到所有人，他火速就醫後表示：「第一次拍到皮膚大過敏，幸好MV真的很棒！」值得一提的是，團員文廷近日深陷感情風波，所屬索尼音樂表示：「已責成文廷深刻反省，目前全面退出新作品〈Self!shhh〉的宣傳，除了已簽約的工作之外，暫停其他所有演藝工作。」