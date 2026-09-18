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▲珍琳曬出陳慕工作模樣，大讚對方很帥，間接打破婚變傳聞。（圖／翻攝自珍琳IG@jeannine_chen）

37歲女星珍琳因創辦情趣用品品牌，而有「情慾女王」的稱號。而她在2年前與小7歲男星陳慕結婚，不料近日竟傳出婚姻危機，陳慕遭爆有明星包袱，不僅不肯做普通工作只打電動，婚後行房次數也大大降低，讓珍琳氣炸開轟是暴殄天物。不過對於傳聞，珍琳在今（18）日為老公說話，透露對方已開始改變，並在學習水電及室內配管的相關知識。珍琳近日遭週刊爆與陳慕出現婚姻危機後，據《ETtoday星光雲》報導，她親自發聲為老公說話，表示兩人跟一般夫妻一樣，婚後經歷磨合、因生活及工作問題有過爭執，但陳慕近期已有所改變，透露夫妻倆已有生子計畫，陳慕也願意為了家庭未來的生活放下明星包袱，從頭開始學水電及室內配管的相關知識，希望工作跟收入可以更加穩定。珍琳強調雖然兩人有過摩擦，但陳慕沒有一直原地踏步。珍琳也進一步表示深深感受到老公的改變，看到陳慕開始認真規劃家庭未來，希望在有孩子後，能給妻兒更穩定生活。對於外界所謠傳珍琳負擔主要生活開銷的傳聞，她則坦言沒有誰養誰，婚姻本來就要互相扶持，狀態好的照顧另一半，並表示兩人現在一起努力讓生活更穩定。除此之外，珍琳也在IG曬出陳慕工作的模樣，只見戴上防護道具的陳慕非常認真工作，珍琳也大讚：「老公工作時的背影，穿藍白拖的男人真帥。」還直接幫忙宣傳喊話：「室內配管工程歡迎找他。」間接打破婚變傳聞。