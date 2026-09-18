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子瑜收到AAA邀請函畫面曝光 開心到嘴角上揚180度

子瑜擠下張員瑛打頭陣 主持AAA第一天典禮

AAA頒獎典禮購票資訊 9/19下午1點是最後機會

📌子瑜喜收AAA邀請函全文：

TWICE周子瑜今年底要回家主持AAA真的開心藏不住！2026 Asia Artist Awards（AAA）將於12月5日、6日在高雄國家體育場舉行，韓方今（18）日公開子瑜收到正式邀請函的影片，她一拿到紫色信封就興奮喊：「哇，終於收到了AAA寄來的邀請函，我來打開看一下，耶，上面有我的名字！」更特別的是，她還分別錄製母語中文、韓文2個版本向粉絲報喜，親口表示能以主持人身分參與AAA「感到非常榮幸」，最後不忘約大家12月高雄見。子瑜不只12月5日搭檔ZEROBASEONE成韓彬主持，隔天還會以歌手身分登台，2天都會不缺席。AAA導演公開子瑜拆開邀請函的影片，她看到自己的名字立刻笑開，接著拿著邀請卡正式向粉絲打招呼：「今天我非常開心收到了一份很棒的禮物，那就是AAA的邀請函，非常感謝AAA的邀請。」她提到，今年是AAA首次舉辦為期2天的活動，希望能成為所有藝人與粉絲都難以忘懷的珍貴時刻，也期待親自在現場和大家一起欣賞精彩表演。這次工作對子瑜格外有意義，不只是出道11年來首度挑戰大型頒獎典禮主持，還是第一次回到家鄉扛下主持棒，韓方還特別準備Mandarin ver.與Korean ver.兩種版本，讓她用中文、韓文各錄一次，回家上班的喜悅完全藏不住。更有話題的是，子瑜這次是直接打頭陣，站上過去幾年幾乎被IVE張員瑛「包辦」的AAA主持位置。因為張員瑛已連續多年擔任AAA主持人，雖然今年仍會在12月6日與池昌旭搭檔，但首日12月5日主持棒改由子瑜、成韓彬接下，等於子瑜先上陣、張員瑛第二天才會登場。首日除了子瑜，卡司還有高允貞、金宣虎、金秀賢、安孝燮、朴志訓等演員，以及浪花男子、RIIZE、MONSTA X、SUPER JUNIOR-D&E、&TEAM、ATEEZ、ITZY、KISS OF LIFE、Hearts2Hearts等歌手；12月6日則有金裕貞、金惠奫、道枝駿佑、邊佑錫、惠利，以及NMIXX、ZEROBASEONE、QWER、TXT、TWS等，子瑜當天也會從主持人身分切換回歌手登台。至於還沒買到票的粉絲，今、明2天就是關鍵！AAA高雄這次在tixCraft拓元售票系統售票，票價分為6980元、5980元、4980元、3980元、2980元、1980元，輪椅席3490元，每張另收200元系統服務費；今（18）日中午12點至下午5點進行Samsung三星優先購票，明（19）日下午1點則迎來一般售票，正式全面開賣。活動2天皆下午3點開始紅毯、下午5點進入頒獎典禮，想看子瑜第一次在家鄉扛AAA主持棒記得鎖定12月5日，想看她回歸歌手身分登台則是12月6日，兩天的子瑜完全是不一樣的登場方式。哇，終於收到了AAA寄來的邀請函，我來打開看一下，耶！上面有我的名字！哈囉大家好，我是子瑜，今天我非常開心收到了一份很棒的禮物，那就是AAA的邀請函，非常感謝AAA的邀請，能夠以主持人的身分一起參與這場頒獎盛典，分享這份喜悅，我感到非常的榮幸。很開心這次可以擔任2026全球NO.1亞洲明星盛典的主持人 今年也是AAA首次舉辦為期2天的活動，希望能夠成為所有藝人和粉絲們都難以忘懷的珍貴時刻，我也很期待能夠見到大家，一起享受這些精彩的表演。12月5號到12月6號在AAA活動 ，我們到時見囉。