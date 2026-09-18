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▲ 高雄市長候選人賴瑞隆明(19)日邀請台北市長候選人沈伯洋來一場「英雄路港灣走讀」，兩人將沿著高雄港灣走一趟「從產業港到文化港、生活港」的城市路徑。（圖／翻攝畫面）

高雄市長候選人賴瑞隆明(19)日邀請台北市長候選人沈伯洋來一場「英雄路港灣走讀」，兩人將沿著高雄港灣走一趟「從產業港到文化港、生活港」的城市路徑。賴瑞隆將化身「高雄導覽員」，向沈伯洋介紹高雄，並一同討論公共建設如何真正走進市民日常。同時，來到高雄，不能錯過水岸生活體驗，曾身為運動員的賴瑞隆，更邀沈伯洋一同下水挑戰SUP，考驗雙方核心肌群與平衡感，親身體驗高雄這座港灣城市的魅力。賴瑞隆表示，台北、高雄，一座是臺灣首都、國際都會，一座是海洋首都、南方門戶，兩座引領臺灣向前的重要城市，有著截然不同的城市性格，這次邀請沈伯洋來到高雄進行「英雄路港灣走讀」，就是要帶他感受南臺灣的熱情與魅力。賴瑞隆指出，英雄路，串起高雄不同時代的城市記憶，過去，前往金門、馬祖服役的軍人，順著英雄路走向光榮碼頭，啟程捍衛臺灣；六年前，高雄市民也曾在英雄路上相聚，為民主自由發聲。高雄過去是重要的產業港口，如今同樣的港灣，已轉型成爲高雄璀璨的亞洲新灣區，從「產業港」走向「文化港」，再走向與市民生活更加緊密的「生活港」，英雄路見證了高雄的過去與現在，也見證這座城市脫胎換骨。賴瑞隆也分享，去年首場政策記者會，宣布「亞洲新灣區3.0:大亞灣計畫」時，他就是划SUP進場，笑說自己過去身為運動員，「第一次划就上手」，這次再度站上SUP板，也特別邀請沈伯洋一起下水，笑稱除了要帶沈伯洋認識高雄港灣，也要看看兩人的核心肌群與平衡感誰更勝一籌。針對市政交流，沈伯洋將以台北及國際城市經驗，分享公共建設如何進入日常，包括他先前提出「運動驛站」，營造更友善、安全及便利的運動環境。賴瑞隆則分享，他提出「一區一運動中心」，讓高雄各行政區都能擁有完善運動設施，縮短城鄉資源差距，讓運動真正融入市民日常生活。