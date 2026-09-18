星宇航空（16）日正式公開「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」系列機上主題備品，將日本殿堂級藝術家空山基的機械美學從金銀機身塗裝延伸至機艙內部。自 10 月 1 日起，STARLUX AIRSORAYAMA主題備品將於「空山金」及「空山銀」航班上全面亮相，讓旅客從報到、登機至飛行途中，都能感受藝術與航空交織而成的獨特體驗。
自機場報到櫃檯起，旅客便能感受到濃厚的藝術氛圍。藝術機專屬登機證分為金、銀兩款，以立體光影效果呈現，背面則印製結合空山基作品與飛機意象的核心視覺；此外，旅客亦可於報到櫃檯取得具金屬光澤的金、銀雙色姓名掛牌，讓藝術機的獨特風格從踏入機場起便延續至旅程之中。
此次公開的機上主題備品，延續空山基經典的金、銀金屬色系，將獨特的機械美學融入飛行旅程的每個細節。AIRSORAYAMA的特色及設計核心，在於剛硬與柔軟之間的對比，將剛直的金屬線條以一道道溫暖的筆觸描繪，正是AIRSORAYAMA獨特的語言，因此備品設計上也期望透過不同材質之間的碰撞，將這種對比延伸至旅客搭機時使用到的物件之中。
本次所設計的機上主題備品豐富多元，頭等艙及商務艙拖鞋以深灰色調為底，並繡上銀色聯名LOGO，呈現低調奢華的質感；並於豪華經濟艙、經濟艙提供限定過夜包，豪華經濟艙採用具金屬質感的銀色拉鍊包，經濟艙則為輕巧的斜背式銀色小包；耳機包裝袋以半透明底色搭配機械風格排版，展現簡約俐落的前衛設計。
餐飲備品同樣延續整體金屬風格，頭等艙及商務艙餐酒單全面重新設計，以金屬質感搭配機械線條，進一步將 AIRSORAYAMA 的獨特世界帶入機艙。紙杯與立體壓克力攪拌棒皆放上聯名 Logo，杯墊則以刻印北極星芒的漸層金屬光澤呈現；機上米果包裝、紙巾、濕紙巾、餐巾環與熱餐鋁箔紙等細節品項，也全面換上金、銀箔金屬質感。就連機上安全須知卡也以藝術機專屬安全影片中的Sexy Robot為主角全新設計。
藝術機航班亦將提供限定機上調酒 「AIRSORAYAMA特調－鏡空」，本款調酒以琴酒、甜白酒為基底，搭配西洋梨、荔枝風味，呈現清新、輕盈的水果香氣，淡雅的淡金色酒體，也呼應空山基作品中充滿機械感的金屬光澤；從客艙用品至餐飲細節，皆以一致的金、銀主體色串聯，將AIRSORAYAMA的藝術風格延伸至旅客旅程的每個環節。
此外，為慶祝AIRSORAYAMA主題備品正式上線，星宇航空自10月1日起攜手頂級法式甜點品牌Pierre Hermé Paris，於台北出發之藝術機航頭等艙（JX800、JX026、JX101）上推出全新馬卡龍迎賓禮盒，為頭等艙旅客帶來全新的機上甜點體驗。
STARLUX AIRSORAYAMA 藝術機優雅翱翔天際，準備好向世界展現金銀絢麗光芒！從空中欣賞雙機飛越法國庇里牛斯群山，隨著光線變換呈現出不同色彩，就像以天空作為畫布，不斷詮釋空山銀與空山金的耀眼魅力。
自 10 月 1 日起，STARLUX AIRSORAYAMA 主題備品將正式於東京、鳳凰城及布拉格指定航班（JX800/JX801、JX25/JX26、JX101/102）全面上線。從報到、登機到飛行途中，從機身塗裝到客艙備品，皆能讓旅客深刻感受空山基藝術創作與星宇航空體驗的完美融合。
星宇航空期盼透過此次跨界合作，重新定義大眾對航空的想像，讓飛行不僅是移動，更成為一場穿梭於世界間的藝術體驗。歡迎世界各地的鑑賞家登機，親自感受這件為天空而生的空中鉅作！
進一步了解「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計畫」：
https://media.starlux-airlines.com/airsorayama/zh
觀賞 AIRSORAYAMA 耀眼飛行姿態：
https://www.youtube.com/watch?si=nNwx3MFTpy4BWF7-&v=TSF_XcziCJo&feature=youtu.be
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本次所設計的機上主題備品豐富多元，頭等艙及商務艙拖鞋以深灰色調為底，並繡上銀色聯名LOGO，呈現低調奢華的質感；並於豪華經濟艙、經濟艙提供限定過夜包，豪華經濟艙採用具金屬質感的銀色拉鍊包，經濟艙則為輕巧的斜背式銀色小包；耳機包裝袋以半透明底色搭配機械風格排版，展現簡約俐落的前衛設計。
自 10 月 1 日起，STARLUX AIRSORAYAMA 主題備品將正式於東京、鳳凰城及布拉格指定航班（JX800/JX801、JX25/JX26、JX101/102）全面上線。從報到、登機到飛行途中，從機身塗裝到客艙備品，皆能讓旅客深刻感受空山基藝術創作與星宇航空體驗的完美融合。
星宇航空期盼透過此次跨界合作，重新定義大眾對航空的想像，讓飛行不僅是移動，更成為一場穿梭於世界間的藝術體驗。歡迎世界各地的鑑賞家登機，親自感受這件為天空而生的空中鉅作！
進一步了解「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計畫」：
https://media.starlux-airlines.com/airsorayama/zh
觀賞 AIRSORAYAMA 耀眼飛行姿態：
https://www.youtube.com/watch?si=nNwx3MFTpy4BWF7-&v=TSF_XcziCJo&feature=youtu.be