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▲蕭美琴出席「2026國家祈禱早餐會」。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴日前出訪義大利，他今（18）日出席「2026國家祈禱早餐會」時表示，島上的神父特別打開教會大門歡迎訪團，並為台灣的堅強與和平禱告，證明台灣其實從不孤單；對於傳出此次出訪義大利，疑似有中共的人員情蒐，會影響到後續外交規劃？蕭美琴受訪時僅說，「都很順利」。蕭美琴致詞時表示，回顧過去這段期間，世界充滿不確定性，戰爭與衝突持續發生，國際秩序也快速變化；科技與經濟發展帶來許多令人期待的機會，同時也帶來相互依賴的脆弱，而台灣所面對的環境也更加複雜，從經貿、極端氣候、天然災害，到地緣政治與國際安全，各式挑戰彼此交織，也深深影響每個人的生活。談及當前世界局勢，蕭美琴提出三點觀察。他說，首先是經濟與自由貿易體系的劇烈變動。當今世界經濟相互依存，但經濟依賴有時也被當作脅迫的工具。許多國家的工業基礎及人口結構正歷經挑戰，供應鏈重新布局，自由貿易也面臨前所未有的複雜挑戰。然而，即使在這樣的環境中，台灣仍展現出令人驚艷的韌性，從半導體、人工智慧，到先進科技及其他許多關鍵產業，臺灣人用能力及努力，在世界經濟變局中走出一條屬於自己的道路，也感謝上帝持續給予台灣具有韌性並走向世界的力量。第二是極端氣候帶來的考驗。蕭美琴指出，過去一年，台灣面臨極端氣候所帶來的暴雨、洪水與災害，世界各地也發生土石流、野火、水災及乾旱等。在歷經風雨考驗的同時，仍有許多台灣人不分年齡、不問回報，拿起鏟子、穿上雨鞋走進災區，有人清理淤泥、有人送物資、有人幫忙煮飯，也有人以醫療專業照顧有需要的人，還有人協助重建家園，大家所熟悉的「鏟子超人」就是最真實的寫照。第三則是地緣政治與世界和平的挑戰。蕭美琴說，今天世界依然有許多地方處在戰火的蹂躪中，國際局勢快速變化，地緣政治競爭也讓許多人對未來感到不安，但也正因如此，「我們更珍惜自由、民主，以及能選擇自己人生、追求夢想、活得有尊嚴的權利」，大家可以因不同而競爭，也可以選擇理解、尊重與包容；可以在困難面前退縮，但也可以選擇勇敢，做好準備並一起承擔，這份面對挑戰的勇氣與團結，就是台灣的韌性，也是台灣最堅實的力量。蕭美琴提到，上周他和外交部林佳龍部長前往義大利文托泰內島（Ventotene），這座島嶼承載了歐洲最黑暗時刻的歷史，曾是流放、監禁對抗威權主義的異議人士之處，但同時也是啟蒙歐洲整合及和平思想的搖籃。這座島展現了在最黑暗、絕望的時刻，仍能誕生出和平與對未來的盼望，最難能可貴的是，島上的神父特別打開教會大門歡迎訪團，並為台灣的堅強與和平禱告，證明台灣其實從不孤單。蕭美琴說，有人用外交走出去，也有人像稍早演唱的泰雅族小朋友一樣，用美麗的歌聲走向世界，讓世界看到台灣不只是一則地緣政治的新聞標題，更是充滿文化、良善、友誼及樂於與世界連結的力量。最後，蕭美琴帶領大家一同為台灣禱告：「在此，我們再次懇求上帝引領臺灣，守護我們的國家與人民，在不確定的時代裡，賜給我們信心；願神保守我們珍惜自由、守護民主，用愛心彼此服事，用公義治理國家，用和平回應世界」，並期盼大家一起守護這塊共同珍愛、也受到上帝祝福的土地。