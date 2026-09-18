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▲不同照護飲食備餐方式比較 (圖 / 業者提供)

高鈣高能配方： 補充高齡者所需鈣質、蛋白質與 BCAA 支鏈胺基酸，幫助維持體力，蛋白質可用於肌肉生長，適合作為餐間營養點心。

鈉磷鉀友善配方：專為特殊健康管理需求的長輩研發，嚴格控制鈉磷鉀，讓日常補充營養方便少負擔。

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著高齡人口持續增加，銀髮族因牙口退化或咀嚼功能下降導致的「吞嚥障礙」與「進食困難」，成為許多家庭照護面臨的重大挑戰。為解決長照備餐痛點，營養師建議挑選銀髮照護餐應兼顧「質地安全性」與「營養密度」。根據衛生福利部統計，高齡者常因牙口能力退化或吞嚥功能下降，導致營養不良或水分攝取不足。為了讓長輩攝取足夠營養，傳統照顧方式多將三餐打成混合泥狀，不僅缺乏視覺吸引力，也常破壞食物原有風味。營養師表示，銀髮飲食不應只是「補充熱量」，更應兼顧「美味與尊嚴」。面對市面上琳瑯滿目的銀髮族飲食產品，照顧者該如何精準挑選？營養師分析常見的 三種高齡軟食型態1. 傳統自行打泥粥/湯品：成本較低，但備餐耗時耗力，且打泥過程需加水，容易稀釋營養密度，若質地不均勻更易增加長輩嗆咳風險。2. 冷凍熟食照護料理包：口味選擇多，但需要微波或電鍋加熱，對外出或行動不便的照顧者而言便利性受限。3. 即開即食軟質營養凍：快樂田軟食樂嚴格對應國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），質地均勻滑順、抿食即化，且無需加熱即可食用，兼具備餐便利性與高營養密度。快樂田生技指出，銀髮飲食不只是「補充熱量」，更要兼顧「風味與安全」。專為吞嚥障礙與進食困難者設計的「軟食樂」系列，嚴格符合國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）第4級泥狀/高度黏稠規範，確保質地凝固不分離、入口抿食即化，減少長輩進食負擔。此外，針對不同狀況的長輩，快樂田「軟食樂」更提供分型精準營養配方除了滿足長輩的口感與營養需求，快樂田生技「軟食樂」即開即食的密封包裝設計，大幅省去照顧者每日熬煮、打泥與消毒備餐的繁複流程。無論是居家照護、外出補充，或是機構照護使用，都能提供安全、衛生的軟質飲食解決方案。快樂田生技期許透過「軟食樂」系列，持續推動長照飲食照護，幫助每一個高齡家庭實現「高齡享食、尊嚴老去」的健康生活。