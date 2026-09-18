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各電商平台販售不符規定之列管產品情況，已較過去明顯改善，相關措施包含3大面向：

網購成為事業單位及自營作業者採購機械設備的重要管道，但電商平台上仍可能出現未完成安全資訊申報、未張貼安全標示或驗證合格標章的列管機械設備。勞動部自2025年起攜手數位發展部、中華民國無店面零售商業同業公會及主要電商平台，至8月底已累計下架違規列管產品逾45萬件，違法販售者，最高可處200萬元罰鍰。勞動部表示，過去部分電商平台常有展示或販售未符合安全標準、未張貼安全標示或驗證合格標章之列管機械設備。勞動部除持續透過邊境管制措施，防止不合格產品輸入國內，並對各類販售通路加強實施產品抽驗及市場查驗外，自2025年起，進一步與數位發展部共同合作，協助電商平台建立完善的列管機械設備安全管理機制。勞動部提醒，賣家上架列管機械設備前，應確認產品已依法完成申報登錄或型式驗證，並依規定張貼安全標示或驗證合格標章；違法販售者，最高可處200萬元罰鍰。雇主及自營作業者採購時，也應認明相關安全標示，避免不合規機械設備進入工作場所。