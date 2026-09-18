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▲「臺中100碗」1碗獲獎店家(圖／觀旅局提供2026.9.18)

想知道在地台中人平時都吃什麼？台中市政府今年首度發布「台中100碗」美食指南，邀集10位跨領域名人化身饕客，挖掘從舊城區傳統小吃到新興街區的在地佳餚，最終共有93家精選店家上榜。透過這一碗碗承載城市記憶的美味，邀請全台旅客走進街巷，用舌尖體驗最真實的台中日常。觀光旅遊局長陳美秀表示，「台中100碗」特別邀集10位跨領域、跨世代的名人評審，包含蘇打綠何景揚（阿福）、團體玖壹壹、藝人李易、知名主持人陳鴻、法料主廚黎俞君、大胃王YouTuber吃貨豪豪、型男主廚鄭堅克（詹姆士）、作家劉克襄、美食作家劉書甫及飲食作家盧怡安等。每位評審憑藉自身的味蕾記憶，各選出10碗心目中的在地佳餚。陳美秀強調，台中雖擁有全台第二多的米其林必比登推介店家，但市府更希望呈現台中人日常喜愛的巷弄滋味。此外，因應現代健康飲食與綠色旅遊趨勢，評審名單規定10碗中需至少包含1碗蔬食料理，展現多元且永續的城市飲食特色。「湖南味」勇奪3碗冠全場，「台中肉員」老字號魅力不減。這次獲得肯定的93家店家中，老字號麵館「湖南味」一舉獲得3碗，成為本屆「台中100碗」得碗數最多的店家；獲得2碗的共有5家，分別為台中火車站周邊擁有90年歷史的「台中肉員」、有蔬食界鼎泰豐美譽的「不葷主義茶餐廳」、台中規模最大且現存最早的江浙餐廳「沁園春」、在地老字號便當店「范記金之園草袋飯總店」，以及人氣小吃「禾冠宏傳統鵝肉店」。其中，「台中肉員」招牌「肉員」接連獲得評審劉克襄與盧怡安推薦，各獲得1碗肯定，展現經典台中味歷久不衰的魅力。觀旅局表示，「台中100碗」串起城市的記憶與生活日常，打造出專屬於台中的在地飲食新指標，歡迎全台民眾跟著榜單走進台中街巷，體驗這座城市最真實的美味。