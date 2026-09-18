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阿扁一張口滔滔不絕！連補教名師都難接話

前總統陳水扁近期相當活躍於社群媒體，隨著年底九合一選舉腳步逼近，台北市長之戰備受外界高度關注，他也頻頻發聲替民進黨參選人沈伯洋打氣。阿扁今（18）日在Threads發文寫下「給台北更好的改變機會，把台北的沉，變成台北的沈」，搭配一張具有設計感與意象的圖片，透過「沉」與「沈」的文字巧思，將對台北未來的期待與沈伯洋名字連結在一起。貼文曝光後，也引起不少網友留言討論，有人稱讚「好厲害的意象，阿扁真的很有創意」、「阿扁總統梗圖中最棒的一張」，還有網友開玩笑表示，「希望提名陳水扁擔任沈伯洋的網路宣傳總司令」、「台北的神，出來拉拔台北的沈，希望台北有第二次大幅向上的機會」；另外，有網友注意到圖片中的色彩安排「連顏色都是梗，我們時代的阿扁市長從以前到現在都是創意滿點」。事實上，陳水扁與沈伯洋近期互動頻繁，阿扁15日在Threads曬出雙方見面的照片，畫面中兩人各自拿著手機，他以幽默口吻寫道：「Puma加了阿扁的Line，然後說要打看看是不是詐騙電話。」陳水扁兒子陳致中隨即留言打趣：「兩個人玩這麼開心，但謀揪啊。」沈伯洋則回應：「邊打邊握手，兩階段驗證。」一來一往之間，展現雙方輕鬆互動的一面。隨後，陳致中又分享一張照片並寫下：「老人話匣子一開，連當過補教名師都不知道怎麼接啦！」從照片中可見，陳水扁談話時相當投入，還搭配著手勢比劃，沈伯洋則在一旁專注聆聽，面對這位政治前輩似乎一時找不到太多插話空間，表情也顯得有些傻愣，掀起網友熱烈討論。