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中國首席名模劉雯近來因為男友井柏然主演《早春晴朗》爆紅而受到關注，從事模特兒工作21年的她極其自律，有網友翻出劉雯6年前到北極無人區錄製節目，居然隨身攜帶小米煮成粥吃，甚至不忘拍打經絡和護膚保養，讓主持人阿雅和網友大開眼界。劉雯在2019年上阿雅主持的節目《奇遇人生2》，兩人前往北極挑戰極端生活，當時團隊在斯瓦爾巴群島嚴寒、物資匱乏的極地，劉雯還隨身帶小米，休息時在駐地洗米、等水滾開、慢慢熬煮一鍋枸杞小米粥，不只自己食用還暖心分給攝影組同事一起品嚐。阿雅後來在某個採訪中提及此細節，透露劉雯在北極不僅煮粥，還堅持拍打經絡、認真護膚、不吃油炸食物，不過她的自律從不靠極端節食或盲目整形和醫美，是以溫和、健康的方式維持最佳狀態，阿雅表示，劉雯曾經說「美不是模仿別人，而是成為獨一無二的自己」。網友紛紛表示：「劉雯不是那種狠命節食的自律，是溫和照顧自己，也顧及身邊人的感覺，她那句美是成為自己，放在現在看依舊很動人」、「比什麼氣場都高級，她把自律過成了生活，而不是任務」、「這種刻在骨子裡的溫柔比任何時尚大片都動人」、「去北極還不忘養生，厲害」、「劉雯好暖，人真的好好啊！」