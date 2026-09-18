我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo, TIE）於17日開幕。國科會攜手中研院、教育部、衛福部及運動部打造的「未來科技館（FUTEX）」，以「讓臺灣科研成為產業轉型的力量」為核心，超過800位研發專家帶來173件前瞻成果，已吸引企業及投資機構預約逾50場一對一技術媒合，首日超過400家企業進場參觀。國科會主委吳誠文表示，全球科技與產業正快速重組，臺灣不能只仰賴製造優勢，更要整合晶片設計、系統架構及AI模型，發展能解決問題的創新應用。明（116）年科技預算將創新高，達1,823億元（不含國防），較115年成長約9.47%。國科會將整合各部會能量，把AI科技轉化為社會各行各業AI化的應用，並強化產學合作及連結產業需求，讓研發成果有效落地。四大展示亮點展現科研實力。今年以「法人研發成果」、「產學合作專區」、「未來科技獎獲獎技術」及「部會科研成果」為四大亮點，並以情境式策展呈現AI智慧應用、半導體與晶片運算、智慧醫療、淨零能源與材料、太空與韌性應用。「法人研發成果」匯聚國家級科研機構能量。國家太空中心展示我國首個自主光學遙測衛星星系福爾摩沙衛星八號首顆衛星「齊柏林衛星」取像成果。國家災害防救科技中心結合AI，展示地震、海嘯、淹水及極端天氣的防災預警與災損評估系統。國研院與國家同步輻射研究中心則展出超精細非破壞檢測及同步輻射X光技術，應用於半導體檢測、精準醫學影像及次世代鋰電池研究。「產學合作專區」呈現學研與企業協作成果，包括智慧醫療區域聯防、零接觸生理監測、金屬低碳技術、淨零排放鋪面、AI加值服裝設計及智慧餐飲等，具體展現科研成果回應產業需求及社會議題的多元可能。「未來科技獎」自數百件參選技術中選出84件，橫跨人工智慧、半導體與光電通訊、綠能環保、生技新藥與醫材及人文科技。「晶創臺灣方案」除了展示跨部會計畫成果，亦於9月18日舉辦多模態大型語言模型技術發表會，展現我國在AI與半導體關鍵技術的研發布局。「部會科研成果」呈現科研走進場域。運動部展出運動數據授權、高爾夫即時回饋及棒球智慧分析；教育部集結大專校院成果，涵蓋智慧健康照護、先進製造、衛星通訊、無人機及毫米波技術。中研院展出胰臟癌早篩AI解方與20位元量子運算；衛福部展出8項精準健康成果，包括國家級人體生物資料庫、血流感染快速診斷平臺、AI在宅照護、癌症疫苗及代謝疾病新療法。未來科技館於展前開放企業預約媒合服務，可依企業關注領域協助篩選合適技術、展中規劃專屬帶看技術，並安排與研發團隊一對一交流，深入洽談技術合作開發、場域驗證及投資合作等可能。未來科技館希望讓企業帶著需求走進展場，也讓研究團隊帶著成果走向市場，讓臺灣科研成為產業轉型的力量。