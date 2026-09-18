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陳士魁澄清：「我方完全是依照以往參加各項國際大型賽會的標準流程作業。」

「我們在很早就把參加人員的名單向主委會做報告，也按照預定時間集合準備上場。」

然而在典禮準備登場之際，組委會卻突如其來地通知中華隊「有一些意見」，並希望我方能夠配合。

2026年名古屋亞運於今（18）日舉行代表團入村與升旗儀式，然而原定下午13:30展開的典禮卻無故延宕高達一個半小時。中華奧會副主席陳士魁隨後接受媒體訪問時證實，組委會確實在典禮前突然對我方代表團的名單「提出意見」，但中華隊選擇不妥協，最終在雙方達成符合最大的尊嚴與利益之協商後，李洋能夠順利參加入村儀式。陳士魁副主席接受現場媒體採訪時表示，中華台北代表團此次懷抱著奧林匹克精神的卓越、友誼與尊重前來參加名古屋亞運，期望能參與一場快樂的盛會。對於今日突發的延遲狀況，當然此次被拒入場的李洋也在名單中，陳士魁強調，按照過去歷屆賽會的慣例，遞交名單屬於非常平常的程序，主委會收到名單後也不可能額外要求回覆或確認，中華隊完全按照流程來完成所有作業。對此，陳士魁指出，組委會提出的要求與中華隊本身的作業程序及堅持的原則有所違背。「在這種狀況之下，我們就一直堅持。」陳士魁透露，由於組委會當下無法迅速取得上級指示並提出妥協方案，導致整個行程不斷耽誤，也讓現場等候的媒體記者造成很大困擾。面對這場僵局，中華隊堅守立場，要求主委會與亞洲奧林匹克理事會（OCA）必須遵循奧林匹克精神，讓中華代表團能平等、有尊嚴地參加所有活動。經過長時間的交涉與談判，雙方最終達成共識與了解。陳士魁表示：「我們認為這樣是符合我們最大的尊嚴跟利益，所以最後同意參加入村儀式。」至於具體的交涉細節，陳士魁說明基於對彼此的尊重不便多作透露，但也特別代表代表團團長、總領隊及全體同仁，對現場媒體在過程中的耐心支持表達最誠摯的感謝。