我是廣告 請繼續往下閱讀

元大投信今（18）日發布重訊，0053證券簡稱正式由「元大電子」更名為「元大科技市值」，藉此更精準傳達0053聚焦台灣科技產業、以市值加權方式布局科技企業的產品特色。元大科技市值（0053）為聚焦台灣科技產業市值龍頭的ETF，成分股隨科技產業發展與市場結構變化動態調整，協助投資人一次掌握台灣具全球競爭力與產業影響力的科技企業，其持股涵蓋台積電、聯發科、台達電等兆元級科技權值股。元大投信指出，「電子」一詞多與傳統電子製造連結，難以展現當前產業全貌，隨著AI應用加速普及，台灣科技產業結構已延伸至先進製程、伺服器、散熱、電源管理及高速傳輸等關鍵領域，兼具AI發展關鍵樞紐與市值飛速成長特色，因此將「元大電子」更名為「元大科技市值」。相較於大盤市值型ETF涵蓋科技、金融、傳產等多元產業，科技市值型ETF集中於科技產業市值成長前景，兩者在資產配置的功能不同，投資人可依自身風險屬性與資產配置需求，以「核心＋衛星」方式配置，同步參與台灣整體經濟與科技產業發展。