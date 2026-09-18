元大投信今（18）日發布重訊，0053證券簡稱正式由「元大電子」更名為「元大科技市值」，藉此更精準傳達0053聚焦台灣科技產業、以市值加權方式布局科技企業的產品特色。
鎖定科技市值龍頭 台積電等權值股入列
元大科技市值（0053）為聚焦台灣科技產業市值龍頭的ETF，成分股隨科技產業發展與市場結構變化動態調整，協助投資人一次掌握台灣具全球競爭力與產業影響力的科技企業，其持股涵蓋台積電、聯發科、台達電等兆元級科技權值股。
AI時代產業版圖擴大 「電子」名稱難涵蓋
元大投信指出，「電子」一詞多與傳統電子製造連結，難以展現當前產業全貌，隨著AI應用加速普及，台灣科技產業結構已延伸至先進製程、伺服器、散熱、電源管理及高速傳輸等關鍵領域，兼具AI發展關鍵樞紐與市值飛速成長特色，因此將「元大電子」更名為「元大科技市值」。
科技市值型與大盤型不同 可作核心與衛星配置
相較於大盤市值型ETF涵蓋科技、金融、傳產等多元產業，科技市值型ETF集中於科技產業市值成長前景，兩者在資產配置的功能不同，投資人可依自身風險屬性與資產配置需求，以「核心＋衛星」方式配置，同步參與台灣整體經濟與科技產業發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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元大科技市值（0053）為聚焦台灣科技產業市值龍頭的ETF，成分股隨科技產業發展與市場結構變化動態調整，協助投資人一次掌握台灣具全球競爭力與產業影響力的科技企業，其持股涵蓋台積電、聯發科、台達電等兆元級科技權值股。
AI時代產業版圖擴大 「電子」名稱難涵蓋
元大投信指出，「電子」一詞多與傳統電子製造連結，難以展現當前產業全貌，隨著AI應用加速普及，台灣科技產業結構已延伸至先進製程、伺服器、散熱、電源管理及高速傳輸等關鍵領域，兼具AI發展關鍵樞紐與市值飛速成長特色，因此將「元大電子」更名為「元大科技市值」。
科技市值型與大盤型不同 可作核心與衛星配置
相較於大盤市值型ETF涵蓋科技、金融、傳產等多元產業，科技市值型ETF集中於科技產業市值成長前景，兩者在資產配置的功能不同，投資人可依自身風險屬性與資產配置需求，以「核心＋衛星」方式配置，同步參與台灣整體經濟與科技產業發展。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。