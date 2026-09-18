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▲中國8萬件假美妝滲透酷澎、Naver！雅詩蘭黛、SK-II全中鏢（圖／截自JTBC News）

韓國知名電商平台酷澎（Coupang）與入口網站Naver近日被爆出淪為中國仿冒美妝品與保健食品的銷售溫床，消息一出震撼韓國消費市場，也讓不少民眾直呼「難怪用了沒效果」。綜合韓媒報導，韓國食品醫藥品安全處與知識財產處旗下特別司法警察首度聯手偵辦，鎖定一名長期透過中國深圳製造商合作、將仿冒品走私入境的經銷掮客A某展開調查，最終將其移送檢方，掀開這起橫跨兩國的仿冒品產業鏈。根據調查，A某自2024年10月起至2025年11月，與中國深圳一名製造業者共謀，將仿冒美妝品、健康機能食品等共61種品項、市值約45億韓元的假貨，透過韓國國內線上開放市場對外銷售。這批仿冒品經由國際特快專遞與跨境包裹管道運入韓國後，全數存放於忠清北道清州市的一處物流倉庫，等到酷澎、Naver平台接獲訂單後，再由倉庫直接出貨寄送給全國各地消費者，手法相當隱密。警方進一步搜索該處倉庫時，還額外查獲尚未流入市面的仿冒品共87種、市值約13億韓元，全數當場扣押。經與正品比對後發現，這批仿冒品無論是包裝材質、印刷內容，或是容器形狀、大小、質地與色澤，都與正品存在明顯落差，確認全為中國製造的仿冒品無誤。最令外界震驚的是，辦案單位進一步將查扣的12款機能性美妝品與健康機能食品送驗，結果檢驗報告顯示，這些產品所標榜的功能性成分與指標物質「完全未被檢出」，形同貨不對版，也難怪不少消費者反映用了「感覺不到效果」。累計本次查獲已售出與尚未售出的仿冒品，總數高達約，總市值約54億韓元，堪稱近年韓國規模數一數二的跨境仿冒案件。值得注意的是，這波仿冒風暴不只衝擊韓國本土品牌，包括「Celranic」、「Goodal」、「朝鮮美女」等人氣品牌皆被仿冒，就連國際知名美妝大廠也未能倖免，兩大品牌共有多款商品遭仿冒混入市面，總計涉案化妝品品項高達28款。除了美妝品，健康機能食品領域也未逃過一劫，「高麗銀丹綜合維他命」等知名品牌同樣「躺著中槍」。更誇張的是，就連知名濾水器品牌的濾芯也遭仿冒，業者甚至將產品標籤上的「中國製造」竄改為「德國製造」，企圖矇騙消費者、規避原產地爭議，手法之惡劣令人咋舌。這起案件也再度凸顯電商平台在第三方賣家商品把關上的漏洞，如何強化商品源頭審查、避免仿冒品混入正規通路，恐將成為韓國電商業界接下來必須正視的課題。