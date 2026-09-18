隨著空間設計對材質搭配、機能表現與施工應用的要求持續提升，建材選擇也不再只著重單一條件，而需兼顧美感、使用需求與整體規劃。身為全室綜合綠建材領導品牌，KD科定企業（6655-TW）持續強化產品體系，今年迎來產品線的重大升級。不僅強勢推出塑鋁板、軟石板、吸音板、波音軟片四大飾面新品，更進一步將產品版圖拓展至全新地面材料（方塊地毯、編織地毯、塑膠地磚）、石材（人造石、石英石、大板磚、岩板、人造崗石）、戶外建材（環保塑木）及環保塗料等領域，應用範疇從牆面、地面、檯面一路延伸至戶外。科定從既有飾面板材優勢出發，逐步建構更完整的全室建材產品體系，以多元材料選擇回應不同空間與設計需求，加速布局全室綜合綠建材市場。
此次新品齊發，科定大幅擴充飾面材料陣容，將過去以板材為主的飾面應用，延伸至更多元的材料形式。塑鋁板提供細緻金屬質感與超擬真木紋、石紋等多樣花色與紋理，兼具耐候性、高平整度與輕量特性，滿足商業空間對質感、耐用度與加工彈性的需求；軟石板透過超擬真3D立體紋理呈現天然石材般質感，並以輕薄、可彎曲的特性，降低傳統石材在重量與施工上的限制；吸音板則將聲學機能融入空間設計，結合多元造型與色彩選擇，在提升空間音質的同時，也為牆面增添豐富的設計表現；波音軟片具備高黏著力與靈活貼覆特性，為櫃體、牆面與既有空間翻新提供更多應用可能。四大新品不僅擴充科定的飾面材料選擇，也提升品牌在不同材質、機能與施工情境下的應用彈性。
除了飾面材料外，科定此次也將產品觸角延伸至地毯、石材、戶外建材與塗料等多元範疇，讓設計與施工端能依據不同場域需求，更有效率地完成選材與整合。科定表示，未來在兼顧品質、設計與機能的同時，將持續強化產品的價格競爭力，並完善整體選材服務，朝向更完整的一站式建材選材平台發展，進而深化科定在空間材料市場的長遠布局。科定官網：https://www.twkd.com/tw
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除了飾面材料外，科定此次也將產品觸角延伸至地毯、石材、戶外建材與塗料等多元範疇，讓設計與施工端能依據不同場域需求，更有效率地完成選材與整合。科定表示，未來在兼顧品質、設計與機能的同時，將持續強化產品的價格競爭力，並完善整體選材服務，朝向更完整的一站式建材選材平台發展，進而深化科定在空間材料市場的長遠布局。科定官網：https://www.twkd.com/tw