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▲六都捷運工程機關齊聚交流 (圖 / 新北市政府捷運工程局提供)

▲市長侯友宜展望軌道未來 (圖 / 新北市政府捷運工程局提供)

▲捷運局長李政安分享核心理念 (圖 / 新北市政府捷運工程局提供)

新北市政府捷運工程局今（18）日舉辦「腳踏十地 永續前行」研討會，並且邀請產、官、學界專家及六都捷運工程機關代表齊聚一堂，除了展現十年來推動捷運建設的經驗與成果，也針對專案管理、工程監造、大統包施工、機電國產化及場站開發等六大核心議題，展開深度交流，盼能藉由實務經驗的分享與跨城市對談，凝聚全臺軌道建設的共識，為臺灣捷運產業下一個十年的永續發展奠定基礎！新北市長侯友宜也親自出席研討會，強調新北市捷運局成立十年以來，已從初期需仰賴台北市協助的階段，逐漸轉型為具備自主規劃、執行與跨域整合能力的捷運領航者。並且在過去8年內，新北市已成功實現新北環狀線、淡海輕軌一期、安坑輕軌及三鶯線等多條路線通車，累積運量大幅提升13倍，並在震後展現極佳的工程韌性，將環狀線順利修復，這些建設成果都顯著縮短了民眾通勤時間，進一步串聯起基北北桃近千萬人口的大台北生活圈。侯友宜強調，隨著三鶯線即將完工通車，新北市目前共有七條路線同步推進施工，另有七條路線處於規劃階段。展望2035年，新北市境內的捷運路網總長度預計將達到189公里、設置182座車站，屆時將以新北市為心臟核心，北接基隆、中連台北、南接桃園，建構起更加綿密的北臺灣捷運網絡，展現邁向國際級大都市的基礎建設實力。新北市捷運局長李政安也於專題報告中指出，本次研討會特別以淡海輕軌、三鶯線及環狀線等實質工程案例進行剖析，除了探討大型軌道計畫在大統包施工與專案管理上的運作模式外，也特別著重於推動「機電系統國產化」與場站聯合開發的經驗傳承。李政安表示，軌道工程絕非單一城市的課題，透過壓軸登場的六都捷運工程機關代表座談，不同城市間得以相互借鏡、資源共享，讓臺灣整體的捷運建設走得更穩、更遠。新北捷運局補充，十週年是一個里程碑，也是推動跨域永續合作的新起點，未來將持續深化與學界及產業端的技術交流，帶動國內軌道產業鏈升級，打造更具韌性且符合低碳永續目標的大眾運輸環境。