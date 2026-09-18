我是廣告 請繼續往下閱讀

各地多雲到晴 杜鵑將持續增強

▲周日水氣稍微增加，迎風面有雨，午後南部降雨機率較高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周日水氣增加 桃園以北有零星雨

中央氣象署表示，明（19）日台灣天氣大多為多雲到晴，只有迎風面局部地區有零星陣雨，局部高溫有機會來到36度。到了周日（20日）受到杜鵑颱風北上影響，台灣環境風場改為偏北風，北部水氣增加，有零星短暫陣雨，南部山區午後雨勢較明顯。杜鵑颱風這兩天將持續北轉、增強，預估下周一（21日）靠近日本關東陸地。中央氣象署預報員蔡伊其表示，明（19）日天氣與今（18）日類似，各地多雲到晴，只有迎風面基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫陣雨，南部地區和中部以北山區，午後也有機會出現零星短暫陣雨。杜鵑颱風目前在日本南方海面附近，距離台灣約2100公里遠，預計在今明兩天北轉，強度可能會增強到輕度颱風上限，或是中度颱風，周日（20日）到下周一（21日）將朝東北方向移動，逼近日本關東陸地。周日（20日）水氣增加，桃園以北有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨發生機率，南部平地、其他山區也有零星降雨。下周一（21日）、下周二（22日）環境風場成為東北風，水氣減少，僅剩基隆北海岸、宜蘭有零星雨，中午過後南部會有局部短暫陣雨。蔡伊其指出，下周三（23日）到下周五（25日）環境風場為偏東風，各地多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後在南部山區偶爾有局部短暫陣雨。溫度方面，明（19）日會比今天更熱一點，南部近山區有機會來到局部36度高溫，西半部高溫約32到35度，低溫部分，北部、宜蘭、花蓮約22到24度，中南部、台東約25到27度，日夜溫差大。