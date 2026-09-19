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今天天氣：各地多雲到晴 杜鵑颱風有增強趨勢

▲杜鵑颱風未來有機會增強為中颱，未來會往日本關東前進。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質：

明天天氣：迎風面降雨範圍增 桃園以北有陣雨

一周天氣：下周一水氣減少 僅迎風面有雨

中央氣象署表示，今（19）日台灣天氣大多為多雲到晴，只有迎風面局部地區有零星陣雨，局部高溫有機會來到36度。到了周日（20日）受到杜鵑颱風北上影響，台灣環境風場改為偏北風，北部水氣增加，有零星短暫陣雨，南部山區午後雨勢較明顯。杜鵑颱風這兩天將持續北轉、增強，預估下周一（21日）靠近日本關東陸地。9月19日今天的天氣，各地多雲到晴，只有迎風面基隆北海岸、東半部、大台北山區、恆春半島有零星短暫陣雨，南部地區和中部以北山區，午後也有機會出現零星短暫陣雨。杜鵑颱風在日本南方海面附近，在今（19）日北轉，強度可能會增強到輕度颱風上限，或是中度颱風，明（20）日到下周一（21日）將朝東北方向移動，逼近日本關東陸地。宜蘭、花東北部、竹苗、澎湖中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門環境部提及，環境風場為東北風至偏北風，中南部擴散條件較差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。9月20日明天的天氣，氣象署說明，水氣稍增，迎風面降雨範圍增加，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有零星短暫陣雨。氣象署表示，周日（20日）水氣增加，桃園以北有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部山區午後有局部短暫陣雨發生機率，南部平地、其他山區也有零星降雨。下周一（21日）、下周二（22日）環境風場成為東北風，水氣減少，僅剩基隆北海岸、宜蘭有零星雨，中午過後南部會有局部短暫陣雨。下周三（23日）到下周五（25日）環境風場為偏東風，各地多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後在南部山區偶爾有局部短暫陣雨。