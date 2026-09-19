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有「房仲業奧斯卡」之稱的第25屆金仲獎9月17日頒獎，信義企業集團共20人獲獎，再度拿下業界第一，其中3人獲頒象徵全國第一的「評審團大獎」，鳳山文山店經理吳琪慧更同時囊括最佳形象獎。本屆金仲獎由中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會舉辦，信義企業集團共20人獲獎再創業界第一，經紀人組與營業員組分別有10位獲得「房仲楷模」；另外「評審團大獎」部分，共有11位同仁入圍、3名獲獎，大獎得主之一的鳳山文山店經理吳琪慧更二度獲獎，再度拿下最佳形象獎，「先義後利」、「以人為本」的企業精神再受肯定。今年的評審團大獎得主、同時囊括最佳形象獎的信義房屋鳳山文山店經理吳琪慧是雲林孩子，離鄉背井到高雄加入信義房屋轉眼已11年，初到高雄租屋碰過半夜積水自天花板傾瀉而下的孤立無助，讓她懂得替別人撐傘，也更了解客戶對「家」的渴望、在意每一位客戶真正的需求。曾經陪伴看了十年房子的單親爸爸一路找房，協助他分析風險釐清需求，成交後客戶一句「「謝謝妳，讓我終於完成人生大事，心裡輕鬆很多」，讓吳琪慧更肯定房仲的價值是讓人在重要決定裡感到安心。同樣獲得評審團大獎的信義房屋竹北文興店專案經理范財嘉，過去當過科技公司的業務，轉戰房仲的新人時期曾面臨名片被管理員當面丟掉的窘境，但他沒有退縮，依舊以真誠與熱忱深耕社區，不僅化解對方敵意，更獲取信任主動轉介客戶。秉持「先義後利」的精神，范財嘉始終為客戶多想一步，曾有外國籍客戶因缺乏本國身分在購屋貸款上屢屢碰壁，他主動陪著客戶奔走、反覆與銀行協商，最終找到願意核貸的銀行、順利成交。後續不僅受邀參加新居入厝，更與客戶成為好友並推薦許多客戶。這一路讓范財嘉堅信，房仲工作的價值不只是促成交易，更是透過專業建立信任，成為人與社會連結的重要力量。另外一位獲得評審團大獎的信義房屋新埔新站店專案經理王煒智，大學就讀工業工程管理，初入行花了10個月才順利轉正，是全區最晚轉正的新人，但這段經歷讓王煒智奠定「成功或許可以很快，但真正長久的成長，來自於跌倒後仍願意繼續前進」的信念，一路突破成為績優專案經理。他不僅樂於與同仁分享經驗，熱心參與社區活動，面對客戶總是細心的觀察客戶性格與需求調整溝通方式，專業與細緻的服務深獲客戶讚賞。金仲獎每年由各縣市不動產仲介經紀商業同業公會推薦優秀人員進行遴選，今年於大直典華頒發獎項，除了全台各地的房仲楷模外，另外也會從所有入選者中評選出象徵全國第一的「評審團大獎」，並於現場揭曉得獎者，不同組別各選出五位；並且從評審團大獎得獎者中再遴選出最佳形象、最佳人氣與最佳台風等三位得主。信義房屋20位獲得房仲楷模的夥伴來自北中南各地，分別為中山晴光專案經理陳冠佑、中山南京專案經理張國榮、新埔新站專案經理王煒智、安康安德專員吳勝哲、土城清水專案經理顏究真、平鎮專員張鈞鋐、小檜溪重劃專員韓鎔安、黎明向上專員劉鎮城、永康鹽行執行經理陳萱蓉、鳳山文山經理吳琪慧、三重雙捷專案經理陳茲芃、汐止樟樹主任黃晨媛、古亭專案經理劉宇軒、內壢經理范姜世旻、竹科專案經理邱竹儀、竹北文興專案經理范財嘉、七期河南專案經理周冠泓、永康鹽行專案經理李子揚、文化店經理詹懿以及信義全球專案暨標售部專案經理李祥楡。信義房屋秉持「先義後利」、「以人為本」的企業理念，並且由上而下深植於員工的心中，更體現在他們的日常工作中。未來將致力提供更值得信賴、更貼心且全面的服務，讓每一名消費者都能感受到信義人的真誠與關懷，實現「有信義的地方，就有幸福」的美好願景。