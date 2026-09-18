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公費流感抗病毒藥劑適用對象：

流感疫情持續上升！疾管署提醒，流感預估在中秋節前後達最高峰，為此延長擴大公費流感抗病毒藥劑至今年10月31日止，包括醫事單位防疫相關人員、幼兒園、國中小、高中生等，若有類流感症狀，可由醫師主訴臨床判斷評估使用。疾管署副署長林明誠今（18）日說明，依流感監測資料顯示，近期流感疫情已進入流行期且持續上升，疾管署延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列「流感高傳播族群」身分，適用期限至今年10月31日止。1.醫事單位之防疫相關人員(含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員)。2.安養、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。3.幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員(保母)。4.幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專 1 至 3 年級學生。5.與流感重症高風險族群同住或其照顧者。6.禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員。7.其他人口密集機構(如軍營等)易發生群聚之人員。疾管署提到，目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃全國約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感及易剋冒。如有危險徵兆，包括呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等應儘速就醫，並由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合公費藥劑用藥條件。若經判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。疾管署提醒，由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性，仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。疾管署強調，，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應佩戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。民眾如有類流感症狀，應就近就醫並充分休息，待痊癒後再上學，以免病毒於同儕間傳播造成疫情發生。