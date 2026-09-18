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長期觀察台灣政局的日本學者小笠原欣幸日前接受專訪時，針對首都之戰提出分析，認為國民黨籍現任台北市長蔣萬安「連任無懸念」，若民進黨參選人沈伯洋最終得票率突破45%，則已接近實質上的勝利。對此，沈伯洋認為，更重要的是接下來72天如何持續突破；這讓小笠原欣幸聽了不禁大讚：「非常犀利，令人驚艷！」沈伯洋表示，小笠原欣幸長期觀察的民調主要來自固定幾家，再透過加權、平均等方式進行分析，但不只是看數字，還會實際走訪地方、與候選人及NGO接觸，再依據第一手觀察調整判斷，因此具有自己的分析方法。沈伯洋強調，小笠原老師的判斷非常精準，這對自己而言也是很大的鼓勵，不過，沈伯洋同時強調，他看得不是過去民調，而是未來72天的時間，應該要如何去突破，這才是最重要的事情。小笠原欣幸今（18）日也特別轉發相關內容並大力稱讚，直指沈伯洋面對台北市長選舉相關分析時，展現出「反應機敏又溫和」的一面，更形容他的回應「非常犀利，令人驚艷」。這番評語也讓兩人近期的隔空互動再度受到關注。