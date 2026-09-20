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台灣夏季天數到世紀末恐拉長到接近7個月。信義房屋透過氣候風險評估發現，高溫與強降雨的衝擊已從門市冷氣電費，延伸到經紀人健康、帶看安全與客戶服務，正重新盤點房屋交易的每一道流程。上午在門市整理物件、聯繫客戶，下午外出帶看、拜訪社區，房仲每天的工作路徑，幾乎都可能受到氣候變遷影響。根據《國家氣候變遷科學報告2024》，世紀中台灣平均溫度恐上升約1.6°C，若全球持續高度排放溫室氣體，世紀末台灣夏季天數恐接近7個月。信義房屋透過氣候風險評估發現，高溫與強降雨加劇，影響已從冷氣電費延伸至經紀人健康、帶看安全、房屋狀況及客戶服務，企業得重新思考房屋交易如何因應極端天氣。信義企業集團企業倫理暨永續推動辦公室協理許云昇表示，以一名經紀人的工作來看，早上進入門市，高溫帶來的第一項影響就是能源。當夏季時間拉長，空調使用時間與負荷隨之增加，用電與設備成本也隨之提高。信義房屋總部因此導入智慧能源管理系統，監控分店空調、照明用電並設定溫度控制策略，同時全面使用節能環保標籤產品降低能源消耗，若發現能耗異常即可即時檢視並調整。到了下午，經紀人離開門市帶客戶看房，高溫風險便從「用電」轉到「人」。房仲工作需要在社區與物件間移動，還可能碰上沒有冷氣的空屋，戶外氣溫升高、炎熱天數增加，長時間外勤也提高身體不適及中暑機率。信義房屋將高溫納入實體風險評估，推動夏季制服改採科技排汗布料，減輕外勤同仁的高溫不適，並搭配熱傷害預防的健康宣導與教育訓練。今年因應高溫，信義房屋也結合公司成立45周年，提供同仁隨身製冷風扇、便攜保冷水杯及汗衫材質毛巾等用品，協助第一線同仁減輕高溫工作帶來的不適。如果碰上的不是烈日，而是一場強降雨，風險又不同。信義房屋將全台據點分布與不同暖化情境下的淹水災害風險圖交叉比對，發現部分分店位於淹水高風險區域，豪雨可能造成門市及周邊積淹水，也影響交通、員工帶看安全，委託物件若發生進水、漏水，同樣牽動後續服務。因此，當氣候異常事件發生時，信義房屋會啟動「預防致災性強降雨準備與通報機制」，提前提醒同仁確認廣告物、電線等是否穩固，留意交通安全，並協助巡視委託物件、回報屋況及電話關心委託客戶。對房仲業而言，一場豪雨影響的不只是當天能不能帶看，也包含門市能否正常營運、同仁是否安全，以及受託房屋能否即時掌握狀況。極端天氣也改變了「一定要到現場」的服務模式。若高溫或豪雨不適合外出，信義房屋透過 DiNDON 智能賞屋、LINE@ 生活圈等數位服務，讓客戶先在線上了解物件並保持聯繫，成為極端天氣下維持服務不中斷的調適方式之一。許云昇強調，氣候風險已進入企業日常營運的每個環節。信義房屋依循TCFD（氣候相關財務揭露）架構，把高溫、強降雨這類風險提前納入評估，轉化成前述能源管理、熱傷害預防、淹水應變等具體作為，並持續從營運減碳，朝2030年每筆不動產仲介服務碳排放量較2017年減少35%、人均碳排放量減少25%、人均用水量減少30%的目標前進。面對氣候變遷，信義房屋將持續兼顧減碳與氣候調適，降低極端天氣對同仁、客戶與營運的影響，維持長期穩定的服務。