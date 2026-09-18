我是廣告 請繼續往下閱讀

中龍鋼鐵砸178.8億 優化智慧高爐製程

狸小路、小鱷先生母公司 艾塔菲食品增設產線

投資台灣事務所今（18）日通過，中龍鋼鐵，及艾塔菲食品、吉利康3家企業擴大投資台灣，中鋼公司子公司中龍鋼鐵規劃於台中龍井廠區投入約178.8億元，推動智慧高爐製程優化與建置再生水廠，預計新增13位本國就業機會。中龍鋼鐵為中鋼公司子公司，為國內同時具備電爐與高爐的一貫化作業鋼廠，主要生產一般碳鋼、結構用鋼、高強度低合金鋼、H型鋼及窄幅鋼板等。中龍鋼鐵因應全球減碳趨勢及國際客戶對綠色供應鏈要求，規劃於台中龍井廠區投入約178.8億元，推動智慧高爐製程優化與建置再生水廠，預計新增13位本國就業機會。此次投資將導入人工智慧平台，建構自動監控、預警、診斷及決策機制，提升生產效率與作業安全，並使用再生水及太陽能發電設施等落實減碳，促進製程數位化與智慧化轉型。艾塔菲食品自台南起家，旗下擁有「狸小路手作烘焙」、「皇上不上朝」、「小鱷先生餅乾販製所」、「MOGU KABI豆塔專賣店」、「山茶家」等多元甜點品牌。艾塔菲食品規劃於台南永康廠區增設智慧化生產線，導入AI資料處理平台及AI視覺辨識系統，本次投資約3.5億元，預計新增20位本國就業機會，並提升產品品質與生產效率，為布局國際市場奠定基礎。吉利康專門提供半導體科技產業之技術支援服務，聚焦於廢氣處理設備與混氣系統等產品之系統整合、設備組裝與調教、售後維修及關鍵耗材更換；預計擴充在地生產與工程服務能量，規劃投資3.4億元於台南市仁德區興建兩座廠區，擬增聘8位本國員工。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,820家企業約2兆8,085億元投資，預估創造逾17萬個本國就業機會，其中「根留台灣企業加速投資行動方案」有236家企業投資約6,639億元，帶來 3萬548個就業機會。