我是廣告 請繼續往下閱讀

日本新潟縣十日町市18日上午驚傳一起離奇車禍！一名80歲老翁將自家輕型汽車停入車庫後轉身離開，沒想到車輛竟無人駕駛狀態下「自行暴衝」，直直撞向正在路上行走的一群幼兒園小朋友，共造成5名孩童受傷送醫，現場一度陷入混亂，所幸傷勢多為輕傷，未釀成更嚴重悲劇。綜合日本新潟電視台報導，事發地點位於十日町市河原町一帶，屬於縣道主要幹道「十日町-三日町線」。當天上午10時左右，附近居民察覺異狀，緊急撥打110報警，通報內容直言：「好像有一輛無人駕駛的汽車撞到了一群孩子。」警方獲報後趕抵現場調查，還原事發經過發現，這輛肇事輕型汽車原本停放在一戶人家車庫內，車主是一名80歲老翁，他停妥車輛後便自行離開，未料車輛竟在無人操控的狀態下自行啟動，並一路暴衝約6公尺遠，直接衝出車庫、橫越馬路，狠狠撞上正在路肩行走的一群幼兒園兒童。這起意外造成3名男童、2名女童受傷，緊急送往當地醫院治療，所幸傷勢均屬手臂、腿部擦傷等輕傷，暫無生命危險，但仍讓在場師生與家長餘悸猶存。根據了解，事發當下，來自十日町市「愛宕幼兒園」的16名孩童，正由2名幼兒園教師與1名助理老師帶隊，一行共19人步行前往十日町車站，途中不幸遭暴衝車輛波及。由於事發路段並未設置行人道，孩子們當時只能沿著馬路路肩行走，也讓這起意外顯得格外驚險，一旦車速再快一些，後果恐怕不堪設想。值得注意的是，這輛肇事車輛是手排式輕型汽車（kei car），一般而言，手排車若確實排入檔位並拉起手煞車，理論上不應該在無人操控狀態下自行滑動或啟動。目前警方正持續追查事故確切原因，包括肇事老翁停車時是否確實拉起手煞車、排檔是否正確定位等細節，都將是釐清責任歸屬的關鍵，案件仍在進一步調查中。這起事故也再度凸顯高齡駕駛與車輛保養、操作疏失可能潛藏的風險，尤其涉及校園周邊、學童通行路段的行車安全，恐將再次引發日本社會對高齡者用車安全與道路行人設施的討論。