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PTT網友熱議「輕軌對周邊房價真的有加分嗎？」信義房屋指出，安坑輕軌2025年運量僅約65%，對周邊房市效果有限，新店安康地區主要靠親民房價撐住剛需，精華區電梯大樓5~6字頭，山區甚至仍有2字頭。網友好奇，新北、高雄不少蛋白區物件只要沾到「輕軌」話題，都主打「軌道宅」、「都市感」，究竟輕軌建設對區域房市有無加分？信義房屋安康安德店經理許祥威表示，以安坑輕軌為例，通車前，確實很容易被拿來作為「房市利多話題」，但實際通車至今，因為不少輕軌站點不在安康地區（又稱安坑地區）最精華生活圈內，輕軌車速又比捷運慢，且與捷運的轉乘站點位於尚待開發的十四張站，故多數民眾仍仰賴自己開車或搭公車通勤，運輸量確實比較低，對房市影響相對也有限。比起軌道建設，許祥威分析安康地區之所以在房市景氣清淡的這一、兩年，仍能維持相對穩定的交易量，關鍵有三。首先最大誘因仍是房價，以最精華、食衣住行生活機能最便利的安康路二段生活圈來說，屋齡10年左右大樓產品成交單價5~6字頭，預售屋則有7字頭行情，若更往山上或屋齡更高，甚至有2字頭成交價，這無論在蛋黃區、雙北第一圈蛋白區，都是很難找到的價格。其次為地緣性，許祥威分析，安康地區與中永和接壤，與新店市區也一溪之隔，不少中永和買方，或是新店公寓換屋族，預算考量買在此區；第三則是交通便利性，若為自己開車，中安大橋可銜接國道三號，頗能吸引通勤族。因此，不少中永和買方、新店公寓換屋族，會鎖定安康地區5~6字頭電梯產品，而山區2字頭物件，則主要吸引獨自購屋、有預算限制，或是長期租屋、先求有再求好的買方，可說是剛需穩定；至於供給量，隨著安康地區不少原屋主年齡漸長，或是手頭寬裕後興起換屋念頭，區域也有穩定的物件釋出。根據官方資料，2025年安坑輕軌運量僅有65%，但十四張重劃區預計2028年完工，將有住宅區、商業區、公園綠地、學校及社會福利設施等，許祥威也看好待重劃區完工後，安康地區居民就能搭乘輕軌到十四張站，假日休閒娛樂、用餐將更為方便，對生活機能可望是一大加分。