「亞洲舞王」羅志祥（小豬）經常透過社群平台和粉絲分享私下生活，他昨（17）日透露，喜歡半夜時一個人去連鎖五金賣場小北百貨閒逛，且不知道什麼原因，明明沒有要買什麼卻還是可以在店裡逛很久，並附上戴口罩的自拍照，吸引1.5萬人按讚，網友大呼：「請問在哪一間門市？」

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喜愛半夜獨自逛小北　羅志祥：可以逛很久

昨天晚間11點多，羅志祥在臉書發文：「我真的很喜歡在半夜自己一個人去逛小北，不知道為什麼，明明沒有要買什麼，還是可以在裡面逛很久，而且每次都會發現一些（欸 這個東西好像需要喔 ），最後本來只是逛逛，出來手上又多了一袋，有人跟我一樣很愛逛小北嗎？」

貼文一發布，引發大批網友共感，「小北就跟寶雅一樣，沒有什麼要買卻都要進去逛一下」、「台版唐吉訶德」、「真的！慢慢逛會挖到寶」、「因為想得到的東西，想不到的東西，通通都在小北百貨」、「逛一下就肚子痛」、「半夜逛小北很解膩！」

▲羅志祥透露，喜歡半夜獨自逛小北百貨，逛到店員都認識他。（圖／羅志祥臉書）
▲羅志祥透露，喜歡半夜獨自逛小北百貨，逛到店員都認識他。（圖／羅志祥臉書）
逛到店員都認識　羅志祥自曝常去內湖門市

有網友問羅志祥是否有被店員認出來，他回說「都認識呀」，有人好奇逛的時候會突然想大便嗎，羅志祥說「大完才去喔」，還有網友推薦連鎖藥妝店寶雅，羅志祥說自己也會逛，但寶雅沒有24小時營業，還公布自己常去的小北是內湖店，與網友一來一往的互動十分逗趣。

資料來源：羅志祥臉書

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。