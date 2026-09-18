「亞洲舞王」羅志祥（小豬）經常透過社群平台和粉絲分享私下生活，他昨（17）日透露，喜歡半夜時一個人去連鎖五金賣場小北百貨閒逛，且不知道什麼原因，明明沒有要買什麼卻還是可以在店裡逛很久，並附上戴口罩的自拍照，吸引1.5萬人按讚，網友大呼：「請問在哪一間門市？」
喜愛半夜獨自逛小北 羅志祥：可以逛很久
昨天晚間11點多，羅志祥在臉書發文：「我真的很喜歡在半夜自己一個人去逛小北，不知道為什麼，明明沒有要買什麼，還是可以在裡面逛很久，而且每次都會發現一些（欸 這個東西好像需要喔 ），最後本來只是逛逛，出來手上又多了一袋，有人跟我一樣很愛逛小北嗎？」
貼文一發布，引發大批網友共感，「小北就跟寶雅一樣，沒有什麼要買卻都要進去逛一下」、「台版唐吉訶德」、「真的！慢慢逛會挖到寶」、「因為想得到的東西，想不到的東西，通通都在小北百貨」、「逛一下就肚子痛」、「半夜逛小北很解膩！」
逛到店員都認識 羅志祥自曝常去內湖門市
有網友問羅志祥是否有被店員認出來，他回說「都認識呀」，有人好奇逛的時候會突然想大便嗎，羅志祥說「大完才去喔」，還有網友推薦連鎖藥妝店寶雅，羅志祥說自己也會逛，但寶雅沒有24小時營業，還公布自己常去的小北是內湖店，與網友一來一往的互動十分逗趣。
資料來源：羅志祥臉書
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昨天晚間11點多，羅志祥在臉書發文：「我真的很喜歡在半夜自己一個人去逛小北，不知道為什麼，明明沒有要買什麼，還是可以在裡面逛很久，而且每次都會發現一些（欸 這個東西好像需要喔 ），最後本來只是逛逛，出來手上又多了一袋，有人跟我一樣很愛逛小北嗎？」
貼文一發布，引發大批網友共感，「小北就跟寶雅一樣，沒有什麼要買卻都要進去逛一下」、「台版唐吉訶德」、「真的！慢慢逛會挖到寶」、「因為想得到的東西，想不到的東西，通通都在小北百貨」、「逛一下就肚子痛」、「半夜逛小北很解膩！」
有網友問羅志祥是否有被店員認出來，他回說「都認識呀」，有人好奇逛的時候會突然想大便嗎，羅志祥說「大完才去喔」，還有網友推薦連鎖藥妝店寶雅，羅志祥說自己也會逛，但寶雅沒有24小時營業，還公布自己常去的小北是內湖店，與網友一來一往的互動十分逗趣。
資料來源：羅志祥臉書