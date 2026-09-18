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▲2026 Takao Rock 打狗祭今年自10月10日至31日橫跨四週、三大主題，並首推「打狗祭續攤」特別企劃。（圖／高流提供）

迎接高雄流行音樂中心五週年，2026 Takao Rock 打狗祭睽違727天回歸，今年自10月10日至31日橫跨四週、三大主題，並首推「打狗祭續攤」特別企劃。不僅有飯店祭出住宿85折及餐飲優惠，更串聯高雄知名百貨、三大藝文場館、在地 22 間人氣餐酒與咖啡廳、20 間高流園區店家等超過 50 家品牌響應，共同打造十月限定的「續攤宇宙」。10月10日至31日止，凡持2026 Takao Rock打狗祭Hi-ing 5 拍謝少年專場、KMC Select蔡健雅專場或V FUTURE PARTY未來趴的實體或電子票根，即享指定優惠，將觀演行程延伸為一趟高雄城市小旅行。從住宿、餐飲到藝文體驗，「續攤宇宙」鎖定樂迷演出前後的城市動線，號召22間在地餐酒館、酒吧、咖啡與風格店家，推出迎賓特調、餐點招待、買一送一與消費折抵等方案力挺打狗祭；高流園區內亦有20家品牌共同加入。高流執行長丁度嵐表示，Takao Rock打狗祭體現高流品牌精神「Young & Wild & Free」，不只希望以多元音樂創造聚集，更希望讓音樂成為認識城市的入口。今年透過「續攤宇宙」把演出人流進一步導入旅宿、藝文與在地消費場景，延長樂迷停留與城市探索，也讓場館、活動與在地品牌形成更緊密的共生關係。目前Hi-ing 5 - 拍謝少年「噪音特區 Noise Zone」高流演唱會及 V FUTURE PARTY 未來趴進入最後搶票階段，憑打狗祭「一票玩到底」的「打狗祭續攤」各項優惠內容、兌換方式與適用條件等細則，依高流官方社群平台及合作品牌線上線下公告為準。