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漏洞恐導致主機運行未授權程式碼 取得機密資訊

▲攻擊者可透過QR code入侵主機。（圖／Unsplash）

QR Code藏危機 盡快更新主機

日本遊戲大廠任天堂近日發布一則資訊安全通知，指出第一代Nintendo Switch存在一個洩漏主機資訊的高風險漏洞，於是他們緊急推出23.0.0版系統更新，修補該項漏洞。這個漏洞會讓攻擊者取得存放於主機的資訊，或是執行未經授權的程式碼，目前這項漏洞僅影響第一代主機，Nintendo Switch 2並不受影響。任天堂表示，他們在Nintendo Switch上發現一個漏洞CVE-2026-82079，CVSS嚴重程度風險評分高達7.0分，攻擊者可以透過掃描Nintendo Switch主機或電視螢幕上的QR code，在Nintendo Switch上執行未經授權的程式碼，或是得到存放於主機上的資訊。玩家有可能會在把主機相簿傳送到手機時洩漏QR code，或是使用遙控車遊玩擴增實境競速遊戲《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》時洩漏，任天堂呼籲，有第一代Nintendo Switch的玩家盡快更新23.0.0版。這項漏洞只會影響第一代Nintendo Switch，Nintendo Switch 2並不會受到影響，如果第一代Nintendo Switch沒辦法更新系統，要避免把主機的QR Code傳給其他人，不要把主機照片傳到別人的手機，以及不要使用其他人的遙控車，遊玩《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》。另外，任天堂表示，為了保障玩家的遊戲體驗與個人資料安全，玩家們應該避免在公共場所使用「傳送至智慧型手機」功能，也不要在公共場合遊玩《瑪利歐賽車實況：家庭賽車場》，來路不明的QR Code也不要亂掃，並且將主機進行更新。