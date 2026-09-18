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▲匹克球結合健康餐飲與康普茶，打造全新Wellness體驗。(圖 / 業者提供)

▲Wellness Day串聯潮流運動、原型美食與精釀康普茶。(圖 / 業者提供)

玩得開心（Move & Real Fun）： 走進台北最受矚目的美式潮流運動指標 Ahhh Pickleball Social Hub，在色彩鮮明的匹克球場上盡情揮拍、痛快流汗，釋放最純粹的「Real Energy」運動不再只是體能鍛鍊，更是與好友交流、大笑共享的社交樂趣。

吃得健康（Nourish）： 運動過後回到餐桌，享用 gonnaEAT 招牌的健康機能原型食物。嚴選優質蛋白質、大量生鮮蔬果與手工自製醬汁，摒棄過度加工， 用真正的食物（Real Food）大口吃出無負擔的純淨飽足感，由內而外喚醒身體的最佳狀態！

喝得健康（Cleanse）： 搭配以益生菌與有機酸發酵的 ZESTEA 精釀康普茶，細緻氣泡與滑順酸甜，帶來清爽輕盈的飲用感受。

吃得真材實料，就連發酵飲品也能喝出紅酒般的儀式感！健康機能餐飲品牌 gonnaEAT 攜手World Alcohol-Free Awards 世界無酒精大賽金獎品牌 ZESTEA，共同研發全新限定聯名飲品「紅石榴葡萄柚康普茶」；為了將這款發酵飲品由內滋潤、向外綻放的健康精神化為真實生活體驗，雙方更進一步跨界攜手台北美式潮流運動指標 Ahhh Pickleball Social Hub，於初秋打造限定單場風格發表盛事——「REAL ENERGY, REAL FUN! WELLNESS DAY」本次活動以「Bloom From Within｜綻放，由內而生」為跨界靈感，串聯時下歐美與台灣最具話題度的潮流匹克球運動、營養密集的原型好食與精釀康普茶，將「玩得開心、吃得健康、喝得健康」完美融合，帶來一場由內而外、能量滿點的 Wellness 沉浸體驗。這場跨界合作開拓了都會健康的新型態，將時髦的運動社交、地中海原型飲食與發酵飲品無縫揉合，打造出兼具生活美感與純粹玩心的全方位體驗：這款聯名飲品由 gonnaEAT 與 ZESTEA 攜手研發。以 gonnaEAT 的品牌視覺「gonna紅」為色彩起點，ZESTEA 從自家精釀康普茶出發，選用富含高抗氧化營養的紅石榴與新鮮葡萄柚，歷經無數次試釀調整酸甜比例與綿密氣泡感。最終定調出深邃酒紅色澤、果香與回甘兼具的聯名作品，完美打造出媲美精緻紅酒的高級體感。ZESTEA 來自台灣，選用在地有機茶葉與有機蔗糖，以小批次精釀發酵。品牌相信，一杯不含酒精的飲品，一樣可以有層次、有記憶點。今年，ZESTEA 於 World Alcohol-Free Awards 世界無酒精大賽獲頒金獎，讓台灣的康普茶站上國際。【活動理念】定義新世代 Lifestyle：內在滋潤 × 外在釋放欣食旅總經理Patrick表示：「真正的 Wellness 不該只停留在健身房或節食菜單裡，它應該是一種好玩、時髦且享受的生活風格。我們希望透過這場單場限定的 Wellness Day，將 Ahhh 的潮流運動釋放（Move）、gonnaEAT 的原型好食滋養（Nourish），以及 ZESTEA 的天然體內平衡（Cleanse）串聯在一起，讓每位參與者在盡情揮拍、大口享受好肉好菜與暢飲發酵飲品中，體會到『Real Energy, Real Fun』的生活魅力，由內而外綻放出最自信的光芒！」ZESTEA 創辦人 Sharon 表示：「這幾年越來越多人重新思考自己跟酒精的關係。無酒精不再是退而求其次，而是一種主動的選擇。我們一直想證明的是，一杯不含酒精的飲品，一樣可以有層次、有記憶點，也值得被好好倒進杯子裡。健康，本來就不該是一件需要忍耐的事。」而Ahhh Pickleball Social Hub 創辦人 Johnny覺得運動就是wellness的一個部分，這次把匹克球和康普茶，健康餐飲整合在一個活動，就是新時代的wellness概念很好的體現。