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政府負責發幣、兌換仰賴企業 許宇甄籲說清楚保障

憂自費項目形成落差 籲衛福部顧及健康平等

為鼓勵民眾主動參與健康檢查、癌症篩檢、疫苗接種及健康促進活動，衛福部推動「健康幣」將於10月1日上路。國民黨立委許宇甄今（18）日表示，透過成人健檢、癌症篩檢及疫苗接種，讓醫療資源從生病後治療適度往疾病預防與早期發現移動，方向值得支持；但健康幣真正需要討論的不是「要不要促進健康」，而是政府如何讓政策公平、長久，並把財務責任說清楚。許宇甄表示，預防工作做得好，不僅能讓人民更健康，也有助減輕未來醫療及健保負擔。因此，政府推動健康幣的政策方向值得支持，但政策如何執行、民眾實際可以獲得多少回饋，以及相關財務責任，都應該交代清楚。許宇甄指出，根據衛福部先前說明，健康幣相關政府預算主要用於系統建置及點數換算機制，115年至116年的平台預算約為5076萬元至5700萬元，實際兌換服務則採民間參與模式。許宇甄表示，換言之，政府負責設計政策、發出健康幣，但人民最後能兌換多少實質商品與服務，仍高度仰賴企業願意提供多少優惠。她強調，公私協力本身沒有問題，但政府不能只說「企業響應」，卻未說明企業負擔多少、優惠額度多少、合作多久，以及業者停止合作後，民眾已累積的健康幣要如何保障。許宇甄進一步指出，政府公布的兌換範圍涵蓋零售商品、醫療服務、運動課程及保險等，先前規劃也包括自費疫苗等醫療服務，因此涉及健康平等問題。她質疑，如果部分較具吸引力的兌換項目，必須搭配自費醫療、保險、運動課程或其他額外消費，有能力再掏錢的民眾自然擁有更多選擇，但經濟弱勢是否能獲得同樣的健康回饋，政府應該說明。許宇甄強調，「預防勝於治療，但公共衛生同樣不能忘記健康平等」，衛福部應公布各類兌換項目中，不需額外付費即可取得商品或服務的比例，以及合作業者提供的總兌換額度與保障機制。許宇甄表示，健康幣應真正讓全民受益，而不是「政府負責發幣、企業負責提供價值」，最後不同經濟能力的民眾拿到相同的健康幣，卻換到完全不同的實質利益。