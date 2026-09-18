遊戲橘子今（18）日正式宣布，旗下重現2010年百萬人氣經典新作《龍之谷：懷舊服》，即將於9月22日中午12：00在台港澳正式上市！本作全面回歸初代核心機制，原汁原味還原3D無鎖定動作美學，官網現正開放預下載；明（19）日更將推出「回谷倒數」活動，狂送1.5萬樂豆點與頂級電競週邊！邀請冒險者提前做好準備，重返阿堤依亞，感受最正宗、最純粹的極限打擊震撼。
重啟2010年初代設定！回到最初的打擊感動
隨著傳送門再次開啟！此版本帶領玩家重回2010年的熱血設定：「經典四職」戰士、弓箭手、魔法師、牧師回歸，透過完整的一轉分支，找回指尖最熟悉的Combo快感；同時，再次迎來當年最具挑戰性的實力高牆——「等級上限Lv.32」；此外，首個試煉「地獄三頭犬巢穴」震撼重現，面對守門者卡凱里強悍狂暴的多重屬性攻擊，這不僅是團隊默契的終極考驗，更要讓玩家在Lv.32生死戰線上，再次戰勝曾經的夢魘，重拾在阿堤依亞大陸共同揮灑汗水的青春回憶！
懷舊不守舊 三大系統優化打造極致爽感
《龍之谷：懷舊服》致敬經典更要超越巔峰！在重現情懷的同時，全面優化戰鬥節奏與養成系統，導入多項首發機制，大幅提升操作實感與成長爽感，以下為本次核心優化內容：
📍巢穴系統革新
新增更嚴苛的「挑戰模式」，供頂尖玩家爭奪專屬榮譽稱號；同時因應現代步調，將最具難度的「海龍巢穴」拆分為「外圍」與「核心」兩大關卡，使原本艱鉅的攻略時間隨之分段，冒險家可自由掌握遊玩節奏，即便在碎片時間內，也能享受高效奪寶的樂趣。
📍強化保底與轉移服務
強化系統大進化，首度推出+Lv.6前100%成功與+Lv.9後失敗不掉回Lv.9以下...等保底機制，使衝裝更輕鬆。同步解鎖「裝備繼承」服務，同職業部位的高級裝備可有條件繼承到下個等級，讓每一分投入不再白費！
📍時裝幻化系統
戰力與外貌不再二選一！「時裝幻化系統」實現數值與外觀分離，隨心穿搭時裝並保有頂級裝備屬性。
回谷倒數！按讚粉專、留言抽電競配備
歷經16年，《龍之谷：懷舊服》即將強勢來襲，這次由「杰哥」杰倫特親自帶隊，與玩家一同搭乘時光機重溫2010年的感動，並親自送上倒數大禮！官方自9月19日至21日連續三天，特別推出「回谷倒數」抽獎活動，天天送出限定好禮。只要按讚、追蹤粉專並完成指定任務，即有機會抽中樂豆點，以及頂級電競鍵盤、滑鼠、耳機等！鎖定官方社群掌握最新活動情報，準備與杰哥一起重回起點，再續當年冒險！
📍《龍之谷：懷舊服》下載網頁：https://gama.cc/DownloadNOW
📍《龍之谷：懷舊服》官方Facebook：https://gama.cc/OfficialFanpage
📍《龍之谷：懷舊服》官方Discord：https://gama.cc/OfficialDiscord
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隨著傳送門再次開啟！此版本帶領玩家重回2010年的熱血設定：「經典四職」戰士、弓箭手、魔法師、牧師回歸，透過完整的一轉分支，找回指尖最熟悉的Combo快感；同時，再次迎來當年最具挑戰性的實力高牆——「等級上限Lv.32」；此外，首個試煉「地獄三頭犬巢穴」震撼重現，面對守門者卡凱里強悍狂暴的多重屬性攻擊，這不僅是團隊默契的終極考驗，更要讓玩家在Lv.32生死戰線上，再次戰勝曾經的夢魘，重拾在阿堤依亞大陸共同揮灑汗水的青春回憶！
《龍之谷：懷舊服》致敬經典更要超越巔峰！在重現情懷的同時，全面優化戰鬥節奏與養成系統，導入多項首發機制，大幅提升操作實感與成長爽感，以下為本次核心優化內容：
📍巢穴系統革新
新增更嚴苛的「挑戰模式」，供頂尖玩家爭奪專屬榮譽稱號；同時因應現代步調，將最具難度的「海龍巢穴」拆分為「外圍」與「核心」兩大關卡，使原本艱鉅的攻略時間隨之分段，冒險家可自由掌握遊玩節奏，即便在碎片時間內，也能享受高效奪寶的樂趣。
📍強化保底與轉移服務
強化系統大進化，首度推出+Lv.6前100%成功與+Lv.9後失敗不掉回Lv.9以下...等保底機制，使衝裝更輕鬆。同步解鎖「裝備繼承」服務，同職業部位的高級裝備可有條件繼承到下個等級，讓每一分投入不再白費！
📍時裝幻化系統
戰力與外貌不再二選一！「時裝幻化系統」實現數值與外觀分離，隨心穿搭時裝並保有頂級裝備屬性。
歷經16年，《龍之谷：懷舊服》即將強勢來襲，這次由「杰哥」杰倫特親自帶隊，與玩家一同搭乘時光機重溫2010年的感動，並親自送上倒數大禮！官方自9月19日至21日連續三天，特別推出「回谷倒數」抽獎活動，天天送出限定好禮。只要按讚、追蹤粉專並完成指定任務，即有機會抽中樂豆點，以及頂級電競鍵盤、滑鼠、耳機等！鎖定官方社群掌握最新活動情報，準備與杰哥一起重回起點，再續當年冒險！
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