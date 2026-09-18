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運動部長李洋今（18）日預計參加名古屋亞運的選手村開村升旗典禮，沒想到亞洲奧林匹克理事會（OCA）卻告知團本部，李洋不得參加，升旗儀式延宕超過半小時，李洋最終進場，順利參加開村儀式。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，肯定台灣代表團第一時間據理力爭、維護我方權益，也要求亞奧會必須把事情說清楚，給台灣一個交代。2026年第20屆名古屋亞運今舉行入村、升旗儀式，李洋也出席，原定下午1時30分典禮開始，卻毫無理由一再延遲；台灣亞運代表團貴賓、行政院政務委員吳誠文則稱，OCA給了「order」，要求李洋不得入場，「亞奧會有給order不給李洋部長進場，我要求給我看order，他們也拿不出來」；活動延遲1小時半後，北韓代表率先列隊來到台前，接著是印度、黎巴嫩、東帝汶、中華隊與葉門出席，李洋同樣列隊中，但全程不發一語。對此，莊瑞雄表示，李洋依照安排到場，亞奧會一句「order」就不讓人進去，我方要求提出正式文件和依據，現場卻拿不出來；經過一個多小時交涉，最後李洋又可以正常進場，「國人最直接的疑問就是：既然最後可以進去，前面到底憑什麼不讓他進去？」莊瑞雄強調，台灣尊重國際體育規則，也應該得到同樣的尊重，有規則就照規則走，不能拿不出規則，卻要台灣吞下去，「選手是去比賽的，不是去承受場外政治干擾的」。