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2026愛知名古屋亞運今（18）日中華代表團歡迎暨升旗儀式爆發爭議，運動部長李洋一度遭亞洲奧林匹克理事會（OCA）拒絕進入選手住宿區。運動部稍晚正式回應，強調李洋事前已完成相關申請程序，並取得進入選手住宿區所需識別卡及權限，現場卻在未獲合理說明下遭拒絕進入，運動部與中華奧會均已表達強烈不滿，並呼籲「請勿讓政治因素干擾賽事」。運動部指出，李洋此次前往選手住宿區前，，因此抵達現場後仍被拒絕進入，且未獲合理說明，運動部認為處置「實屬不恰當」。運動部也強調，李洋前往住宿區的目的單純，就是關心中華代表團選手與教練團、替選手加油打氣，「沒有任何其他目的」，相關通行與參與權益理應獲得基本尊重。經過現場一度僵持後，運動部表示，在中華奧會及相關單位積極協助下，李洋最後已順利進入住宿區，並參加中華代表團升旗儀式。運動部也對中華奧會與相關協助單位表達感謝，並進一步要求，既然目前已確認李洋具有相應進入權限，後續就應依照原本核定的程序辦理，確保代表團相關人員可以正常進出，「不應再有任何不必要的阻撓或干擾」。李洋此次赴名古屋本就肩負代表團後勤與選手關懷任務。行政院日前公布亞運準備情形時指出，本屆中華代表團規模達735人，包含482名選手、150名教練及醫護等後勤成員；李洋今年4月也曾親赴日本實地勘查住宿與後勤環境，並規劃名古屋、豐橋及東京等支援據點。針對這次爭議，運動部最後也直接將問題拉高到政治層面，表示名古屋亞運是亞洲重要綜合運動賽會，目前部分賽事已經展開，各方共同目標都應該回到支持選手與維護公平競技環境。運動部呼籲，