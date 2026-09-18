高雄左營超商日前爆發女顧客與店員爭執事件，原先外界一面倒撻伐女顧客情緒失控，如今案情驚爆大逆轉！當事人友人出面還原真相，證實該女其實是視障者，因看不清機台畫面排隊請求協助，豈料在現場足足等了 30 多分鐘才崩潰發飆。店長調閱監視器後已親自向女顧客致歉，友人也限時要求刪除側錄影片。
🟡不滿乾等半小時還被控插隊！視障女友人還原
這起爭吵發生於 16 日上午，女顧客因看不清 ibon 畫面，依序排隊尋求店員協助列印照片，店員請她先在旁稍候。然而現場人力僅 2 人，各自忙於結帳與微波業務，致使女顧客在現場苦等逾 30 分鐘。隨後雙方因溝通不順爆發口角，女顧客更被質疑沒排隊、插隊，最終情緒潰堤說出「我不是客人嗎」等語，過程遭側錄上傳社群，演變成全民圍觀的話題。
🟡主管調監視器確認有缺失！店家當天下午致歉
事件發酵後，女顧客向超商客服反映。店長與區顧問事後調閱監視器還原過程，認同讓顧客久等及誤會插隊確實存在改善空間，當天下午便已親自向女顧客致歉，達成和解。
🟡限時要求刪除影片並公開道歉！友人不排除提告
由於側錄影片在網路上瘋傳，導致不知情網友對視障女顧客展開大量言語攻擊，對其身心造成嚴重傷害。友人在 Threads 呼籲拍攝與發布影片者，必須在 18 日中午前公開道歉、下架影片並進行賠償協商，否則將要求超商公開完整事發過程，不排除透過法律途徑討回公道。
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這起爭吵發生於 16 日上午，女顧客因看不清 ibon 畫面，依序排隊尋求店員協助列印照片，店員請她先在旁稍候。然而現場人力僅 2 人，各自忙於結帳與微波業務，致使女顧客在現場苦等逾 30 分鐘。隨後雙方因溝通不順爆發口角，女顧客更被質疑沒排隊、插隊，最終情緒潰堤說出「我不是客人嗎」等語，過程遭側錄上傳社群，演變成全民圍觀的話題。
事件發酵後，女顧客向超商客服反映。店長與區顧問事後調閱監視器還原過程，認同讓顧客久等及誤會插隊確實存在改善空間，當天下午便已親自向女顧客致歉，達成和解。
🟡限時要求刪除影片並公開道歉！友人不排除提告
由於側錄影片在網路上瘋傳，導致不知情網友對視障女顧客展開大量言語攻擊，對其身心造成嚴重傷害。友人在 Threads 呼籲拍攝與發布影片者，必須在 18 日中午前公開道歉、下架影片並進行賠償協商，否則將要求超商公開完整事發過程，不排除透過法律途徑討回公道。