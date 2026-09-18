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2026年愛知・名古屋亞運女子籃球C組預賽，中華女籃於今（18）日在愛知國際體育館迎戰蒙古隊，在克服落後劣勢後，最終以76：67逆轉收下勝利。賽後，中華隊主帥前田顯藏與球員們皆對這場艱難的戰役發表了看法，而陣中老將彭詩晴也感性宣告，這將是她國家隊生涯的「最後一舞」。談到本場比賽的逆轉勝，身經百戰的後衛彭詩晴表示：「我認為是大家團結在一起，全隊上下一心。我們在落後時沒有放棄，並且堅信這支球隊能把比賽贏回來。」本屆賽會是彭詩晴生涯第三次征戰亞運，對她而言意義非凡。「因為我已經宣布這是最後一年披上國家隊戰袍，所以這次參賽對我有著不同的意義。」彭詩晴感性地說：「我變得更加努力，希望能和大家一起奮戰，在今年留下美好的回憶。這會是我最後一屆亞運了，畢竟我也有些年紀了。」針對日籍教練前田顯藏的帶兵風格，彭詩晴給予高度評價：「他帶來了非常細膩的東西，很強調細節。我們大約從7月才開始與他合作，至今約3個月，但現在每個人都能融入他的體系並理解他的要求，教練團與球員間的溝通非常良好。」以總教練身分回到家鄉日本執教，前田顯藏感到既開心又榮幸，並表示能在日本球迷面前比賽是一大樂事。談及此役交手蒙古，前田教練坦言：「這場比賽比我們上次對陣蒙古時艱難得多。我很慶幸球隊保持了耐心，並奮戰到了最後，保持耐心是我們這場比賽的主要焦點。」同時，他也對自己在第二節因不滿裁判判決而情緒失控表達了歉意。關於球隊中場休息時的調整，射手黃鈴娟透露：「這場比賽真的很難打。在中場休息時，我們討論了戰術，並決定在下半場對對手施加更多壓力。」前鋒林育庭則對球隊表現給予正向評價：「我對我們今天的表現感到非常正面，我們展現了團隊的實力，大家也將比賽計畫執行得很好。」放眼接下來的小組賽，林育庭強調：「我們希望保持防守強度，必須在滿場的40分鐘內都將能量維持在高點，讓進攻流動得更順暢，並且要改善我們的轉換快攻。」另一方面，遭到逆轉的蒙古隊則將敗因歸咎於體力下滑。蒙古隊總教練賈西亞·阿爾瓦雷斯（Javier Garcia Alvarez）表示：「我們至少有35分鐘打得非常有競爭力，但隨後我們的能量下滑了。我們非常疲憊，失去了對比賽的控制，防守端犯下的錯誤成為了勝負分野。」他指出，球隊在第四節最後5分鐘氣力放盡，導致錯失空檔且思緒無法集中。蒙古球員歐諾巴塔（Khulan Onolbaatar）也表示，球隊非常渴望擊敗中華隊這支亞洲強權，可惜自己陷入犯規麻煩而限制了上場時間。不過，她特別讚賞了迎來國家隊首秀的歸化球員羅賓森（Amari Robinson）：「她帶來了我們一直缺乏的強大禁區威脅，而且籃球智商極高。她的能量深具感染力，希望她的加入能提升我們的實力，讓我們有望與亞洲頂尖球隊抗衡。」