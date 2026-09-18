我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林茉晶（如圖）今日她出席《第三屆金肉獎》頒獎典禮，看起來氣色相當好。（圖／肉老大頂級肉品涮涮鍋提供）

「國光女神」林茉晶2025年證實罹患卵巢癌第一期，經過開刀、化療後，今（19）日出席《第三屆金肉獎》頒獎典禮，透露目前已是康復期，只需要每3個月定期追蹤，林茉晶坦言治療半年花費幾十萬，除了切除左邊卵巢，更因副作用胖了10幾公斤、頭髮掉光，因此陷入低潮，嘆：「我覺得已經不是從前的自己了。」林茉晶2025年證實罹患卵巢癌，經過開刀、6次化療後狀況穩定，今日她出席《第三屆金肉獎》頒獎典禮，看起來氣色相當好，透露目前已是康復期，頭髮也長出來了，只需要每3個月定期追蹤，並且追蹤5年。林茉晶表示檢查報告指數都還在正常範圍，但有時候會因身體發炎，導致指數上升，還好沒有任何復發的情況。被問到治療過程，林茉晶透露已切除左邊卵巢，身體最糟的時候，胖了10幾公斤、頭髮掉光，更因為化療手麻腳麻，甚至無法起身站直，她坦言當下因為外型變化一度陷入憂鬱，「覺得已經不是從前的自己了。」還好靠著親友的陪伴、看喜歡的小說電影、讀英文來度過難熬的時刻。此外，林茉晶坦言抗癌半年花費幾十萬，還好有保險給付，現在也全面復工，經濟狀況還在努力中。提及罹癌心情，林茉晶說：「這都是人生的經歷。」沒有家族史的她，更直言是自己要背鍋，因本來就有巧克力囊腫結果遲遲未開刀，拖了四年導致癌化，林茉晶嘆：「一個月內就突然長5公分。」還未婚的她，被問到切除卵巢是否對未來生育有影響？林茉晶表示：「醫生沒有特別講這塊。」9月底也會去諮詢凍卵，目前單身的她，身邊也沒有追求者，林茉晶坦言以前有想過生小孩，但現在只想活在當，至於理想型她說：「我看感覺的，順眼、貼心、溫柔、對我好，外型則喜歡韓系奶狗類型，身高最好比我高。」