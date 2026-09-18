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經濟部今（18）日召開電價費率審議會，決定今年10月至明年3月電價。經過約90分鐘審議時間，決議伊朗戰爭尚未結束，考量台電為穩定物價爭取撥補711億元，以及穩定民生物價，因此決定電價全面凍漲，維持現行平均每度新台幣3.7823元。然而，電價審議會也決議，假如台電、中油無法爭取到撥補，留待今年12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論。經濟部說明，依據台電公司本次電價檢討案應有調幅為12.83%，主要因為燃料價格上漲導致發購電成本大幅增加，倘若今年沒發生戰爭，台電公司有機會保持盈餘，可逐步健全財務。審議會檢視台電公司各項成本控管尚屬合宜，另參考鄰近國家對中東戰爭應變作法，採行追加預算擴大支援補貼，審議會支持應優先爭取政府撥補預算，緩解台電公司財務壓力。經濟部表示，今年中東戰爭造成國際燃料價格高漲，隨著數波的停火及加強攻擊，讓油價在68至132美元/桶間起伏，具有高度不確定性。中東戰爭後台電公司吸收燃料成本頂住通膨，估算3至8月吸收燃料成本約711億元，尚未列計全年吸收額度。另外，半導體及AI產業用電成長快速，但傳統產業面臨轉型考驗，審議會委員在整體考量產業情況，並顧及電價具影響物價傳導效應，決議在預算撥補尚未明朗前，暫時不決定電價是否調整，留待今年12月併入第3次電價審議會審議輸配電費率時再行討論，並呼籲經濟部應全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以兼顧物價穩定及台電財務健全。