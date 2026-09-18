亞運官方為何選在今（18）日把台灣與北韓、東帝汶與葉門等國家安排同一天入村，也引發遐想，中華奧會副主席陳士魁受訪時解釋原因，在於中華隊大團昨日抵達，明天就是開幕式，因此選在今天入村，「 他就是按照我們的入村時間，我們自己選擇我們正式入村時間，因為我們昨天大團是昨天才到，所以我們當然是選擇今天參加。」

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亞奧會拒絕讓李洋進場 入村儀式中斷90分鐘

結果因為亞奧會拒絕讓李洋一同進場，導致儀式中斷長達90分鐘，其他5國媒體、現場人員也紛紛向官方表達不滿。

台灣為何與北韓、黎巴嫩等「政治敏感」國家同一天入村？背後有原因

我們的大團是昨天才到，還有一團是今天到。那所以我們當然是選今天下午，這個是對我們主團最有利的一個時間。那我們也不曉得說會跟他們集合在一起，我們並沒有考慮到。」

名古屋亞運開幕日前一天舉行入村儀式，原定下午13點30分舉行，卻因為亞奧會拒絕讓台灣運動部部長李洋一同進場，直接延遲超過90分鐘，衍生出政治風暴，此外亞運分成3天進行入村儀式，現場除了日本亞運官方帶來表演、歡迎參賽國家之外，也分成各組陸續入村，中華隊代表團於今日開幕式前一日，與北韓、印度、黎巴嫩、東帝汶與葉門共6國一起入村，最終入村儀式延遲超過90分鐘，約下午15點，包含中華隊在內的6國代表團終於現身，本次事件主角李洋依舊位列其中，抬頭挺胸進場、但全程神情嚴肅不發一語。亞奧會在敏感時間出擊，拒絕讓李洋一同進場，但無法給出明確原因、規定，使得雙方陷入僵局，不少人也發現台灣為何與北韓、黎巴嫩、東帝汶與葉門等「政治敏感」國家分在同一天入村，是否為刻意為之？關於這點，中華奧會副主席陳士魁給出正式回應。陳士魁透露，亞運官方就是規劃16、17、18日3天舉行入村儀式，「