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▲「詭魅萬聖節」今年升級為史上最刺激的體驗，全新暴君「Death King」登場。（圖／豪斯登堡提供）

「光之盛宴」全面升級 結合演唱、燈光、水舞與煙火

▲「光之盛宴」也全面升級登場，搭配現場演奏、演唱，並結合燈光、水舞與煙火。（圖／豪斯登堡提供）

香港迪士尼公布聖誕檔期活動 冰雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」

▲香港迪士尼也宣布今年的「A Disney Christmas」主題（圖／香港迪士尼提供）

位在日本九州長崎縣佐世保市的豪斯登堡宣布，繼「今際之國的闖關者～沉浸式死亡遊戲～」之後，緊接著即日起至11月3日登場的秋季活動也將全面進化！今年「miffy 萬聖節」，除了 miffy 與 melanie 之外，小熊「boris」與小豬「grunty」也將首次以魔女、海盜等裝扮登場遊行；身披床單、在日本只有這裡才能見到的「幽靈miffy」，以及melanie會一同在見面會登場！園區內也同步推出能收集 miffy 糖果的「不給糖就搗蛋」等特別活動。豪斯登堡每年廣受好評的「詭魅萬聖節」，今年升級為史上最刺激的體驗，迎來全新暴君「Death King」，海盜、木乃伊等黑暗使者也將在豪斯登堡宮殿內徘徊、突然逼近；尖叫過後，黑暗使者更將隨著全新的歌曲與舞蹈熱舞，將恐怖世界轉化為狂熱派對。而期間限定「夢魘遊輪」，則邀請遊客登上度假遊輪「瑪麗埃拉」。此外，去年春季推出後獲得高達 96% 滿意度的絕景夜間秀「光之盛宴」，也全面升級登場，為每個夜晚點亮震撼光景，除小提琴、大提琴與鋼琴現場演奏外，更加入現場演唱及更多演奏者，結合燈光、水舞與煙火，打造更加震撼的演出；此外，9月19日（六）～22日（二）、10月10日（六）、11日（日）、 31日（六）以及11月1日（日），將「光之盛宴：特別煙火版」，以更具規模的煙火點亮豪斯登堡夜空。香港迪士尼也公布2026聖誕慶典，11月20日至2027年1月3日，「A Disney Christmas」奇妙聖誕將再度於香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）夢幻登場，除了超人氣的經典節慶體驗以外，今年冰雪奇緣主題園區「魔雪奇緣世界」也將迎來冬日驚喜。安娜、艾莎與雪寶將邀請賓客走進夢幻的艾倫戴爾王國，伴隨璀璨節慶裝飾與夢幻飄雪。香港迪士尼也提到，賓客們可於2026年12月31日前把握「連玩 2 日門票」優惠：凡購買一日門票並多加港幣100元，即可升級暢玩兩日。隨著佳節腳步到來，整個艾倫戴爾王國瀰漫濃濃節慶氣息！安娜與艾莎誠摯邀請賓客共襄盛舉，投入充滿溫馨與歡樂的冬日慶典。魔雪奇緣世界將換上充滿艾倫戴爾特色的冬日裝飾，在漫天飄雪與歡樂節慶樂曲襯托下，化身閃耀迷人的冬日國度。且今年更首度加入全新冬日市集。